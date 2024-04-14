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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни завозять гастарбайтерів на будівництво "курорту" в окупованому Приморську

14 квітня, 2024 неділя
18:09
Війна з Росією окупанти

У тимчасово окупований Приморськ Запорізької області росіяни завозять ще більше гастарбайтерів для будівництва "курорту" та зміни етнічного складу мешканців ТОТ

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація анонсує збільшення кількості етнічних росіян на захопленій території за рахунок гастарбайтерів. 

Будівництво "курорту" в Приморську, який мріють звести загарбники, ворог називає "строй кой века".

"На ТОТ уже працюють тисячі завезених будівельників, лікарів, вчителів. Багато з них мріють залишитись у нашому краї. Корінних жителів території навпаки витискають - тортурами та залякуваннями роблять все, щоб українці виїхали з Запорізької області", - написав очільник області. 

  • 14 квітня стало відомо, що українців на тимчасово окупованих територіях, які не складуть присягу "на захист батьківщини" позбавлятимуть так званого російського громадянства та кидатимуть за ґрати.
Теги:
Україна
російська армія
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Військові новини
воєнні злочини Росії
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