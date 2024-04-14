Росіяни завозять гастарбайтерів на будівництво "курорту" в окупованому Приморську

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Він зазначив, що окупаційна адміністрація анонсує збільшення кількості етнічних росіян на захопленій території за рахунок гастарбайтерів.

Будівництво "курорту" в Приморську, який мріють звести загарбники, ворог називає "строй кой века".

"На ТОТ уже працюють тисячі завезених будівельників, лікарів, вчителів. Багато з них мріють залишитись у нашому краї. Корінних жителів території навпаки витискають - тортурами та залякуваннями роблять все, щоб українці виїхали з Запорізької області", - написав очільник області.