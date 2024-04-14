Українців на ТОТ, які не складуть присягу "на захист батьківщини", відправлятимуть до в'язниці, - Спротив
Українців на тимчасово окупованих територіях, які не складуть присягу "на захист батьківщини" позбавлятимуть так званого російського громадянства та кидатимуть за ґрати
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що такі зміни викликані нестачею військ для війни з Україною.
"Соціальні заохочення та грошове забезпечення вже не працюють. Тому російські політики вдаються до законодавчих ініціатив, які обіцяють виправити хід справ, і байдуже, що такі суперечать міжнародному праву та порушують права людини", - пишуть у Спротиві.
Планують позбавляти російського громадянства тих "іноземців", які відмовляються виконувати присягу, котру складали при отриманні нового паспорта. Мова йде про українців на тимчасово окупованих територіях.
І тепер, коли у громадянина забиратимуть практично насильно виданий російський паспорт, він ставатиме нелегалом на своїй же землі.
"Відповідно потрапляє у поле зору поліцаїв і за ґрати. А ось із тюрми вже ніхто не питає - твоя дорога у штурмові батальйони типу "шторм-z", - зазначають в ЦНС.
- 14 квітня стало відомо, що росіяни знайшли метод, як депортувати мешканців ТОТ, які навіть отримали паспорт РФ.
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