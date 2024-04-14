Українців на ТОТ, які не складуть присягу "на захист батьківщини", відправлятимуть до в'язниці, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що такі зміни викликані нестачею військ для війни з Україною.

"Соціальні заохочення та грошове забезпечення вже не працюють. Тому російські політики вдаються до законодавчих ініціатив, які обіцяють виправити хід справ, і байдуже, що такі суперечать міжнародному праву та порушують права людини", - пишуть у Спротиві.

Планують позбавляти російського громадянства тих "іноземців", які відмовляються виконувати присягу, котру складали при отриманні нового паспорта. Мова йде про українців на тимчасово окупованих територіях.

І тепер, коли у громадянина забиратимуть практично насильно виданий російський паспорт, він ставатиме нелегалом на своїй же землі.

"Відповідно потрапляє у поле зору поліцаїв і за ґрати. А ось із тюрми вже ніхто не питає - твоя дорога у штурмові батальйони типу "шторм-z", - зазначають в ЦНС.