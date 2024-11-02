Росіяни заявили про збиття 24 безпілотників: у Криму вночі лунали вибухи
Уночі суботи, 2 листопада, росіяни поскаржилися на атаку безпілотників і заявили про збиття 24 нібито ворожих цілей над низкою регіонів та окупованим Кримом
Про це звітує російське міноборони.
За їхніми словами, 8 БПЛА були збиті над територією Курської області, 8 - над Брянською областю, 2 дрони - над Білгородщиною, 3 - над територією Орловської області.
Крім тог, по одному безпілотнику начебто зафіксували і нібито збили над територіями Ростовської та Нижегородської областей, ще один - над анексованим Кримом.
Водночас у мережі після 01:00 повідомляли про декілька вибухів, що лунали у Джанкойському, Нижньогірському і Красноперекопському районах Криму. Крім того, гучно було і в Саках. Окупаційна "влада" оголошувала загрозу балістики.
- Тим часом росіяни звечора пʼятниці, 1 листопада, запустили ударні БПЛА "шахеди" по Україні. Вже зранку 2 листопада у Києві лунали вибухи, зафіксовано падіння уламків, також горіла багатоповерхівка.
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