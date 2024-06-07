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Росіяни зазнають невдач біля Новоолександрівки: ЗСУ тримають оборону на 7 напрямках

7 червня, 2024 п'ятниця
11:23
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті між двома арміями відбулося 90 бойових зіткнень. Сили оборони відбивають атаки РФ на 7 напрямках. Ворог зазнає значних втрат

Зміст

Про це 7 червня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ.  

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже чотири бойові зіткнення в районах Піщаного, Дружелюбівки та Греківки.  Штурмові дії тривають. Втрат позицій не допущено. 
 
На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито три атаки поблизу Тернів та Торського, без успіху для противника. Триває боєзіткнення неподалік населеного пункту Терни.

На Краматорському напрямку ситуація дещо напружена. З початку доби тут відбито дві спроби противника просунутися в районі Кліщіївки. Неподалік Калинівки триває бій. 

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території.  Одна штурмова дія окупантів зазнала невдачі поблизу Новоолександрівки.  Ще п’ять ворожих атак тривають поблизу Євгенівки, Сокола та Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони України.
На Покровському напрямку, за уточненою інформацією,  за минулу добу ворог зазнав втрат: 249 окупантів вбитими та пораненими, знищено чотири бойові броньовані машини, артилерійську систему та автомобіль.  

На Курахівському напрямку штурмові дії противника  поблизу Георгіївки успіху не мали.
За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 85 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, три бойові броньовані машини, дві артилерійські системи та сім автомобілів.  

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив одну безуспішну атаку в районі Копані. Втрат позицій не допущено.

Від початку доби на фронті відбулося 24 боєзіткнення

Загалом за минулу добу ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням двох ракет, 44 авіаудари із застосуванням 80 КАБів, задіяв 1436 дронів-камікадзе, з них 22 шахеди, 12 ланцетів і 1401 fpv-дрон, здійснив понад 3900 обстрілів з різних типів озброєння, в тому числі 93 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Сили оборони уразили два місця скупчення особового складу РФ

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили два місця скупчення особового складу, засіб ППО, РЛС, склад боєприпасів, по одному району зосередження військової техніки та  вогневих позицій артилерії.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали близько 1080 осіб вбитими та пораненими. Також ворог втратив 6 танків, 20 бойових броньованих машин, 64 артилерійські системи, 40 БПЛА оперативно-тактичного рівня, два засоби ППО, один корабель, 56 автомобілів та вісім одиниць спеціальної техніки.

  • Протягом минулої доби, 6 червня, російська окупаційна армія на війні в Україні втратила ще 1080 військових. Крім цього, українські бійці ліквідували вороже буксирне судно.
Теги:
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
Харківщина
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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