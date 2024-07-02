Росіяни збирають біометричні дані жителів ТОТ для посилення контролю над людьми
Росіяни задля посилення контролю над мешканцями тимчасово окупованих територій збирають їхні біометричні дані: без цього люди не зможуть отримати зарплату чи пенсію
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Він розповів, що раніше ворог збирав відбитки пальців, фото та особисту інформацію мешканців тимчасово окупованих територій для оформлення російського паспорта. Втім зараз, люди мають здати біометрію навіть щоб отримати пенсію або зарплату.
"Російський банк "ПСБ", який діє на ТОТ, анонсував запуск "нових стандартів обслуговування" - реєстрації та ідентифікації через біометричні дані - в тому числі ідентифікацію голосу. Окупанти стверджують, що це спростить отримання дистанційних послуг. Насправді ж - це новий етап збору інформації про мешканців ТОТ, щоб каральна машина окупанта знала все про кожного", - пояснив Федоров.
- 6 лютого повідомлялось, що окупанти погрожують жителям ТОТ, які не отримали російський паспорт: з 1 липня їх вважатимуть іноземцями.
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