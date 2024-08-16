Росіяни знищили унікальну "зелену школу" на Херсонщині, атакувавши її двічі за пів дня
Російські окупанти у п'ятницю, 16 серпня, знищили унікальну школу в Антонівці на Херсонщині. Вона була першою "зеленою школою" в Україні та єдиною у регіоні
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Сьогодні російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині "зелену школу", яка була створена на базі школи №21 в Антонівці. Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди", - написав Мрочко.
Цей навчальний заклад був зведений за допомоги уряду Фінляндії. За словами очільника МВА, "зелену школу" збудували за європейськими принципами енергозбереження. У ній зокрема була система очищення повітря - рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення, замість труб та батарей, тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.
- Російська армія впродовж четверга, 15 серпня, атакувала населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих обстрілів двоє людей загинули, троє зазнали поранень.
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