Росіяни знищили унікальну "зелену школу" на Херсонщині, атакувавши її двічі за пів дня

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Сьогодні російські окупанти добили першу в Україні і єдину на Херсонщині "зелену школу", яка була створена на базі школи №21 в Антонівці. Рашисти атакували унікальну школу двічі за пів дня, завдавши непоправної шкоди", - написав Мрочко.

Цей навчальний заклад був зведений за допомоги уряду Фінляндії. За словами очільника МВА, "зелену школу" збудували за європейськими принципами енергозбереження. У ній зокрема була система очищення повітря - рекуперації, яка встановлена на стелі. Всередині приміщення, замість труб та батарей, тепло забезпечували сонячні батареї, розташовані на даху.