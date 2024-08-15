Росіяни атакували Херсонщину: двоє загиблих, троє постраждалих

Про це інформує Херсонська ОВА.

Спершу стало відомо, що внаслідок нічного російського обстрілу Токарівки загинула жінка 1972 року народження. На момент атаки вона перебувала на власному подвір'ї та отримала поранення несумісні з життям.

О 13:00 російські війська вдарили по Антонівці. 50-річна жінка дістала вибухову травму, контузію та уламкове поранення голови.

Близько 16:00 окупанти скинули вибухівку з дрона на 60-річного чоловіка у Козацькому. Він дістав смертельні поранення.

За пів години під російською атакою опинилося село Гаврилівка Бериславського району.

"Близько 16:30 окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль, у якому перебували чоловіки, 60 та 61 років. Один з потерпілих дістав мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, а також поранення обличчя та руки. В іншого - травма плеча, руки та ноги. Обох чоловіків доставили до лікарні для надання меддопомоги", - йдеться у повідомленні.