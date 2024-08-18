Росіяни зранку атакували Київ ракетами і дронами: працювала ППО

Про це повідомили у КМВА.

Зазначається, що близько 05:00 окупанти застосували балістичне озброєння для ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.



У КМВА наголошують, що цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. Так, рашисти втретє поспіль, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.

Водночас сили та засоби нашої ППО не дозволили ворогу досягнути своєї мети й уразити Київ. За попередніми даними, балістичні ракети були збиті на підльоті до столиці.

Крім того, практично одночасно з балістикою в бік Києва заходило кілька ударних БПЛА. Всі ворожі дрони були знищенні далеко за межами міста.

У КМВА підкреслили, що станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Пізніше там додали, що за дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00, ворог атакував Київ вже крилатими ракетами. За попередніми даними, йдеться про "Іскандер-К".

"Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені. Станом на цю хвилину в Києві без руйнувань та потерпілих", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.