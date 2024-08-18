Росіяни зранку атакували Київ ракетами і дронами: працювала ППО
Уранці неділі, 18 серпня, російські окупанти запустили ударні безпілотники та ракети для атаки на столицю. Силам ППО вдалося знищити ворожі цілі на підступах до Києва
Про це повідомили у КМВА.
Зазначається, що близько 05:00 окупанти застосували балістичне озброєння для ракетного удару по Києву. Це вже третій обстріл балістикою столиці у серпні з чітким інтервалом у 6 днів між кожною атакою.
У КМВА наголошують, що цей удар, за попередніми даними, був практично ідентичний двом попереднім. Так, рашисти втретє поспіль, ймовірно, застосували північнокорейські балістичні ракети типу KN-23.
Водночас сили та засоби нашої ППО не дозволили ворогу досягнути своєї мети й уразити Київ. За попередніми даними, балістичні ракети були збиті на підльоті до столиці.
Крім того, практично одночасно з балістикою в бік Києва заходило кілька ударних БПЛА. Всі ворожі дрони були знищенні далеко за межами міста.
У КМВА підкреслили, що станом на цю хвилину в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.
Пізніше там додали, що за дві години після спроби завдати балістичного удару, приблизно о 07:00, ворог атакував Київ вже крилатими ракетами. За попередніми даними, йдеться про "Іскандер-К".
"Після тривалих складних маневрів територією кількох областей, ракети намагалися вразити цілі з південного напрямку. Силами та засобами ППО усі ворожі цілі були знищені. Станом на цю хвилину в Києві без руйнувань та потерпілих", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
- Минулої ночі, 17 серпня, росіяни також запустили по Україні ударні безпілотники - у Київській області працювала ППО. Вже вранці сталося влучання ракети у Сумах, унаслідок чого постраждали щонайменше двоє людей.
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