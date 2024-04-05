Росіяни зранку вдарили по Херсону: двоє постраждалих, є пошкодження

Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Близько години тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала житлові квартали у Дніпровському районі Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через атаку ворога постраждали дві людини. У 60-річного чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Жінка 54 років дістала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя.

Наразі двоє постраждалих перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.