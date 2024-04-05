Росіяни зранку вдарили по Херсону: двоє постраждалих, є пошкодження
Російська окупаційна армія зранку 5 квітня обстріляла Херсон. Унаслідок цього постраждали дві людини, також пошкоджені квартири
Про це повідомляє начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
"Близько години тому армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега атакувала житлові квартали у Дніпровському районі Херсона", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що через атаку ворога постраждали дві людини. У 60-річного чоловіка діагностували вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, різану рану лівої скроневої ділянки. Жінка 54 років дістала вибухову травму та уламкове поранення правого передпліччя.
Наразі двоє постраждалих перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості.
- Вночі 5 квітня російська армія обстріляла приватний сектор у місті Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару поранені п'ятеро цивільних мешканців, серед них 14-річний підліток.
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