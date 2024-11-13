Росіяни зранку влучили безпілотником біля ТЦ у Харкові: є руйнування
Зранку вівторка, 13 листопада, російські війська завдали удару безпілотником по Харкову. Внаслідок влучання в одному з районів пошкоджено будинки й автомобілі
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
За його словами, приліт ворожого безпілотника стався у Салтівському районі близько 11:30.
Удар прийшовся поблизу одного з торговельних центрів.
Через ворожу атаку в місті пошкоджено понад 20 припаркованих поряд із місцем удару автівок, скляні конструкції будівлі, а також контактну мережу тролейбуса.
За даними ОВА, попередньо, минулося без постраждалих.
- Днем раніше російська армія також атакувала Харків ударним безпілотником. Унаслідок цього постраждали дві жінки, є пошкодження.
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