Росіяни зранку влучили безпілотником біля ТЦ у Харкові: є руйнування

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, приліт ворожого безпілотника стався у Салтівському районі близько 11:30.

Удар прийшовся поблизу одного з торговельних центрів.

Через ворожу атаку в місті пошкоджено понад 20 припаркованих поряд із місцем удару автівок, скляні конструкції будівлі, а також контактну мережу тролейбуса.

За даними ОВА, попередньо, минулося без постраждалих.