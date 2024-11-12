РФ ударила дроном по Харкову: є постраждалі та пошкодження

Про це поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БПЛА. Тип наразі встановлюють.

Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Також через ворожу атаку пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про приліт у Салтівському районі міста. Унаслідок цього постраждала людина.

"Приліт у Салтівському районі ударного ворожого БПЛА. Удар прийшовся у землю, утім є пошкодження вікон у навколишніх будинках та одна постраждала людина", - йдеться у повідомленні.