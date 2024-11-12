РФ ударила дроном по Харкову: є постраждалі та пошкодження
Російська окупаційна армія атакувала Харків ударним безпілотником. Унаслідок цього постраждали дві жінки, є пошкодження
Про це поінформував очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, близько 14:00 у Салтівському районі Харкова зафіксували удар ворожого БПЛА. Тип наразі встановлюють.
Внаслідок удару постраждали дві жінки: 50 років та 53 років. Вони отримали гостру реакцію на стрес та легкі осколкові поранення. Також через ворожу атаку пошкоджено електроопору, скління вікон у двох багатоповерхових будинках.
Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов повідомляв про приліт у Салтівському районі міста. Унаслідок цього постраждала людина.
"Приліт у Салтівському районі ударного ворожого БПЛА. Удар прийшовся у землю, утім є пошкодження вікон у навколишніх будинках та одна постраждала людина", - йдеться у повідомленні.
- Російська армія щодня атакує Сумську область, застосовуючи в середньому 30 КАБів і 40 FPV-дронів.
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