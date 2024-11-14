Росіяни звинувачують жителів ТОТ у підготовці терактів і судять за дії, яких ті не вчиняли, - депутатка Запорізької райради Сисоєва

Про це розповіла журналістка, депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва в етері "Еспресо".

"Цього тижня росіяни знову засудили двох людей за злочин, якого вони не скоювали. Це, на жаль, тотальна практика в окупантів, коли наших людей засуджують за начебто підготовку теракту. Звичайно, ми розуміємо, що це просто люди, яких використовують для пропаганди, але так вони стають жертвами. Новини, які надходять з ТОТ – жахливі, і не піддаються логіці", - зазначила вона.

Також росіяни заявили, що боротимуться з незаконною торгівлею. Сисоєва пояснила, що це означатиме для українців.

"Насправді, це черговий привід для того, щоб змусити людей переписувати все своє майно, всі свої бізнеси за російськими окупаційними законодавствами. Росіяни заявили у своїх ЗМІ, що разом з перевіркою цих незаконних, так званих, бізнесів, вони заодно перевірятимуть наявність у людей російських паспортів", - додала вона.

Також нещодавно російські пропагандисти завезли в окуповані бібліотеки та школи нові книжки. Серед них – збірки промов Путіна, книга Путіна по дзюдо та книга Соловйова.

"Вони на це не шкодують грошей. Натомість, там розпочалися комунальні проблеми, коли стартував опалювальний сезон. Бердянськ переважно знаходиться без води, є прориви в Енергодарі, але кошти витрачаються на пропаганду", - сказала депутатка.