На ТОТ Запоріжжя не переоформлене за законами РФ житло забирають в українських власників та віддають окупантами і колаборантам

Про це написав начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на своєму Telegram-каналі.

"Ворог посилив майновий тиск на українців - роскадастр розпочав масштабну "інвентаризацію" на ТОТ Запорізької області", - зауважив Федоров.

За його словами, спочатку окупанти змушували місцеве населення реєструвати своє майно відповідно до російського права, та згодом перейшли до активних дій щодо конфіскації об’єктів, власники яких не підкорилися вимогам.

Представники роскадастру проводять обходи будинків, вилучають документи, а також відстежують оголошення та коментарі в інтернеті, що містять інформацію про нерухомість.

Отримане в такий спосіб житло вже передається в "іпотеку" російським військовослужбовцям, силовикам, колаборантам та завезеним фахівцям з РФ.

"Віджим майна цивільних українців на ТОТ - це воєнний злочин. Всі правочини, здійснені щодо майна на окупованій території - недійсні, українці залишаються законними власниками майна на ТОТ", - наголосив очільник ОВА.