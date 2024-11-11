Російська армія вдруге за день вдарила по Краматорській громаді: поранено підлітка

Про це повідомляє Краматорська міськрада.

Внаслідок ворожого обстрілу селища Веселе Краматорської громади вдень 11 листопада постраждало понад три десятки приватних будинків.

О 17:49 голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що вдруге за день Краматорська громада опинилась під ворожим обстрілом росіян. Зокрема, у Біленькому поранено підлітка.

"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері — встановлено 4 місця влучання. Поранення отримав 16-річний хлопець, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт. На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - зазначив очільник ОВА.