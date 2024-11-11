Російська армія вдруге за день вдарила по Краматорській громаді: поранено підлітка
У понеділок, 11 листопада, армія РФ двічі обстріляла селища у Краматорській громаді Донецької області. Внаслідок вечірнього удару по селищу Біленьке поранення дістав 16-річний хлопець
Про це повідомляє Краматорська міськрада.
Внаслідок ворожого обстрілу селища Веселе Краматорської громади вдень 11 листопада постраждало понад три десятки приватних будинків.
О 17:49 голова Донецької ОВА Вадим Філашкін поінформував, що вдруге за день Краматорська громада опинилась під ворожим обстрілом росіян. Зокрема, у Біленькому поранено підлітка.
"Селище потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері — встановлено 4 місця влучання. Поранення отримав 16-річний хлопець, пошкоджено приватні будинки, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт. На місці працюють органи влади, поліція, рятувальники і муніципальні служби. Остаточні наслідки обстрілу встановлюємо", - зазначив очільник ОВА.
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