Російська Федерація не доживе до весни без допомоги Китаю, - політолог Бобиренко

Про це в етері Еспресо розповів політолог Віктор Бобиренко.

"Путін зараз дуже сильно блефує. І у всій цій ситуації з переговорами ми не чомусь не враховуємо фактор Китаю. Тобто, настільки Китай готовий підтримувати Росії. Я активно стежу за тим, що зараз відбувається на Росії й у них економіка не те, що підупала, а добре так підлягла. Українська економіка має кращий стан, ніж російська, бо все ж таки нам допомагає Європа", - пояснив він.

Політолог зауважив, що російська економіка вже почала колапсувати й без допомоги Китаю путінський режим буде нездатний спланувати бюджет ще на рік війни.

"Сьогодні головним питанням залишається те, чи дійсно Путін блефує, чи йому щось пообіцяв Сі Цзіньпінь. Саме тому, гадаю, що найскладніший дедлайн буде 3 вересня. саме на параді в Пекіні вони разом вийдуть і зроблять спільну заяву. Я б до 3 вересня жодних прогнозів не робив. Хоча точно можу сказати, що до весни Російська Федерація до весни не доживе. Російська економіка сьогодні не може вийти колапсу, в який вона вже зайшла. Їхня економіка руйнується, як картковий будиночок. Якщо Європа проголосує за 19-й пакет санкцій проти РФ і США теж введуть санкції, то щорічний дефіцит бюджету складатиме до 8 трильйонів рублів. Фонду національного добробуту вже немає. За таких умов, Росія не здатна вибудувати бюджет ще на рік війни. Звісно, якщо Китай не втрутиться", - підсумував він.