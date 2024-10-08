Російські ДРГ під виглядом ЗСУ здійснюють рейди прифронтовими містами, - в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр про Курахівський напрямок

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У Кураховому досі залишається понад тисяча мешканців, які ризикують своїм життям, адже місто перебуває під постійними обстрілами. Сюди прилітають і КАБи, і РСЗВ, і артилерія. FPV-дрони уражають як цивільний, так і військовий транспорт. Росіянам байдуже, куди вони стріляють - для них це просто зона обстрілів. Ми не розуміємо, що відбувається в головах місцевих, на що вони чекають", - зауважив Войтенков.

За словами в.о. пресофіцера 33-ї ОМБр, коли заселяєшся в будинок, ніколи не знаєш, чи не прилетить точковий удар, тому що хтось із місцевих вирішив злити позицію, вважаючи, що таким чином допоможе російським окупантам просунутися швидше.

"Нам також відомо, що російські ДРГ, маскуючись під бригади ЗСУ, їздять прифронтовими містами, розпитуючи, де хто живе, а потім по цих будинках наносять точкові удари. Якби всіх цивільних евакуювали, нам було б значно простіше", - наголосив Войтенков.