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Російські фейки за 13 червня: добірка від ЦПД

14 червня, 2024 п'ятниця
02:21
Війна з Росією Марія Захарова

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 13 червня

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 червня російська пропаганда запустила два фейки. 

Фейк: Коментуючи поранення двох журналістів-пропагандистів російського телеканалу НТВ, представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Атака на російських журналістів у Горлівці була цілеспрямованою".

Спростування: Захарова вже давно стала рупором роспропаганди та поширює фейкові меседжі щодо ЗСУ, намагаючись їх демонізувати. Водночас типова тактика РФ – перекладати відповідальність на Україну за смерть своїх пропагандистів,  які перебувають у зоні бойових дій, що є апріорі небезпечним. 

Фейк: Ворожий TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" поширив скриншот статті української інформаційної агенції УНІАН під заголовком: "Україна для вступу до НАТО повинна перемогти Росію".

Спростування: Російська дипломатія вже давно стала інструментом пропаганди, спрямованим на західну аудиторію. Таким чином російські фашисти намагаються демонізувати ЗСУ та дискредитувати українську армію на міжнародній арені. 

  • Росіяни продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки.
Теги:
Світ
Україна
Росія
окуповані території
Марія Захарова
фейк
НАТО
вступ до НАТО
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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