Російські фейки за 13 червня: добірка від ЦПД

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 13 червня російська пропаганда запустила два фейки.

Фейк: Коментуючи поранення двох журналістів-пропагандистів російського телеканалу НТВ, представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Атака на російських журналістів у Горлівці була цілеспрямованою".

Спростування: Захарова вже давно стала рупором роспропаганди та поширює фейкові меседжі щодо ЗСУ, намагаючись їх демонізувати. Водночас типова тактика РФ – перекладати відповідальність на Україну за смерть своїх пропагандистів, які перебувають у зоні бойових дій, що є апріорі небезпечним.

Фейк: Ворожий TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" поширив скриншот статті української інформаційної агенції УНІАН під заголовком: "Україна для вступу до НАТО повинна перемогти Росію".

Спростування: Російська дипломатія вже давно стала інструментом пропаганди, спрямованим на західну аудиторію. Таким чином російські фашисти намагаються демонізувати ЗСУ та дискредитувати українську армію на міжнародній арені.