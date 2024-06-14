Російські фейки за 13 червня: добірка від ЦПД
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків і маніпуляцій, які російська пропаганда запустила 13 червня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 13 червня російська пропаганда запустила два фейки.
Фейк: Коментуючи поранення двох журналістів-пропагандистів російського телеканалу НТВ, представниця МЗС РФ Захарова заявила: "Атака на російських журналістів у Горлівці була цілеспрямованою".
Спростування: Захарова вже давно стала рупором роспропаганди та поширює фейкові меседжі щодо ЗСУ, намагаючись їх демонізувати. Водночас типова тактика РФ – перекладати відповідальність на Україну за смерть своїх пропагандистів, які перебувають у зоні бойових дій, що є апріорі небезпечним.
Фейк: Ворожий TG-канал "Россия и Украина Новости: Спецоперация Z" поширив скриншот статті української інформаційної агенції УНІАН під заголовком: "Україна для вступу до НАТО повинна перемогти Росію".
Спростування: Російська дипломатія вже давно стала інструментом пропаганди, спрямованим на західну аудиторію. Таким чином російські фашисти намагаються демонізувати ЗСУ та дискредитувати українську армію на міжнародній арені.
- Росіяни продовжують дискредитувати Україну на фоні розширення мережі її дипломатичних представництв у країнах Африки.
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