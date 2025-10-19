Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео

Анатолій Буряк
19 жовтня, 2025 неділя
23:42
Війна з Росією Покровськ

Український телевізійний ведучий та волонтер Денис Христов у неділю, 19 жовтня 2025 року, оприлюднив незаблюрене відео вбитих армією РФ цивільних поблизу залізничного вокзалу у місті Покровськ Донецької області, за яке точаться запеклі бої

Зміст

Двохвилинний запис із поясненням Христова є на його ТГ-каналі "Голландець".

Еспресо не публікує дане відео з етичних міркувань.

"Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу як мінімум трьох цивільних", - зазначив волонтер.

За його словами, злочин було скоєно передовою групою російських штурмовиків, яку на тому ж місці потім було знищено ЗСУ. Опубліковані ж ним кадри з мертвими тілами жителів Покровського різного віку (декого було розстріляно прямо у спину) йому передав український військовослужбовець. Зйомка велася з дрона "мавік".

Читайте і дивіться також: Карта бойових дій за період 11-18 жовтня: весь фронт застиг в очікуванні нових наступів. Які ділянки критичні

Відтоді як мали місце зафіксовані на відео події вже минув певний час.

На відео є й чоловік, що рятує жінку з пораненими ногами. Христов попросив своїх глядачів допомогти встановити його особу. Попередньо це Олексій Танасійчук, що працював шахтарем у Покровську й лишався у місті.

Поточна ситуація в Покровську

На відео Христова відгукнувся відеоблогер та громадський активіст Сергій Стерненко.

"Противник перебуває у Покровську вже практично на постійній основі. Та найтяжче не це, а відсутність логістики. Усі вʼїзди до міста перебувають під вогневим контролем ворога. Евакуація чи пересування транспорту майже неможливі. Присутня і одвічна проблема координації та взаємодії, а також обʼєктивної оцінки ситуації. Давайте допоможемо нашим хоча б із засобами. Треба дрони", - поінформував Стерненко.

Теги:
Новини
Донбас
російська армія
злочини проти людяності
Донеччина
окупанти
злочини проти людства
Покровськ
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
20 жовтня
00:29
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому (17.10.2025)
Трамп ще не вирішив, чи давати Україні ракети "Томагавк". Зеленський це підтвердив
2025, неділя
19 жовтня
23:54
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росіяни ввечері 19 жовтня запустили ударні дрони по Україні: куди вони рухаються
22:40
Усик
Усику пропонують битися на голих кулаках
22:21
Снайперська позиція на дереві поблизу аеропорту у Палм-Біч (Флорида, США)
У Флориді виявили снайперську позицію навпроти того місця, де Трамп завжди виходить з літака, коли прямує до Мар-а-Лаго, - Fox News
22:15
Ексклюзив
Україна ЄС
"Рішення можуть бути наступного тижня": посолка ЄС Матернова про заморожені активи РФ
21:58
Оновлено
Росіяни атакували шахту ДТЕК
Росіяни кількома "шахедами" поцілили по шахті у Тернівці на Дніпровщині: усіх 192 гірників піднято на поверхню, ніхто з них не постраждав
21:52
Голова Комітету державної безпеки Республіки Білорусь Іван Тертель
Шеф КДБ Білорусі Тертель: у нас тривають контакти з американцями й ми готові розмовляти з українською владою
21:27
Ексклюзив
блекаут, вимкнення світла
ЄС намагається долучити ресурси, щоб Україна пройшла зиму, - посолка Матернова
21:10
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп може погрожувати Путіну новими ударами України по російській енергетичній інфраструктурі, - політексперт Городницький
20:30
Трамп та Зеленський у Білому домі (17.10.2025)
Трамп лаявся на Зеленського у Вашингтоні, аби той погоджувався з умовами Путіна, бо інакше РФ "зруйнує" Україну, - Financial Times
20:15
Ексклюзив
Ахтем Чийгоз
Після звільнення Криму ми побачимо не одну Бучу і Маріуполь, - нардеп Чийгоз
20:11
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Після зустрічі Трампа і Путіна навіть не буде підписано якогось документа, - американіст Костогризов
20:05
Оновлено
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
"Епіцентр" розтрощив "Карпати", "Верес" зіграв у бойову нічию з "Олександрією", "Колос" поступився "ЛНЗ". Результати й розклад матчів 9-го туру УПЛ
20:03
OPINION
Віталій Чепинога
Ми не цифри. Ми — люди з курганів і культур штрихованої кераміки
19:55
Російські хакери зламали військові бази Британії та злили дані співробітників, - ЗМІ
19:31
світло
Завтра, 20 жовтня, впродовж дня обмежуватимуть потужніть електроенергії для промисловості
19:07
Інтерв’ю
Україна Польща
Варто пам'ятати - українців і поляків об'єднують ті самі культурні коди, - етнологиня Ольга Соляш
19:00
Інтерв’ю
Райнхард Вольскі
Путін не наважиться на будь-яку ескалацію за кількох умов, - голова Берлінської конференції з безпеки Вольскі
18:26
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства
У Варшаві перекинувся автомобіль російського посольства: є постраждалі
18:20
Огляд
Boracay
РФ може використовувати тіньовий флот для запуску дронів – ЄС збирається дозволити висадки на ці судна
18:15
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Кожне розширення ЄС супроводжується блокуваннями, - посолка Матернова
18:13
президент Колумбії Густаво Петро
Трамп погрожує скоротити фінансову допомогу Колумбії, президента якої він назвав "наркоторговцем"
18:01
OPINION
Трамп чудово знає, як тиснути на Путіна
17:44
Аурімас Печкаускас в Україні
Ексміністр охорони здоров'я Литви їздить до України щоб працювати прифронтовим медиком й рятувати цивільних і бійців ЗСУ
17:30
Інтерв’ю
Роб Данненберг
Путін отримує неточні розвіддані від спецслужб щодо готовності Заходу реагувати на провокації, - екскерівник ЦРУ в рамках Центру боротьби з тероризмом Данненберг
17:00
Ексклюзив
посол ЄС в Україні Катаріна Матернова
"Ми не втрачаємо час": посолка ЄС Матернова про євроінтеграцію України
16:48
Василій Марзоєв. Фото з відкритих джерел
На Запоріжжі ліквідовано сина російського генерала Марзоєва, який керував окупацією Херсонщини та вбивав цивільних у Херсоні
16:27
Перший сніг на Київщині (19.10.2025)
На Київщині випав перший сніг
16:19
Ексклюзив
Катаріна Матернова
Спроможність українців рухатися далі - це те, що мене вражає, - посолка ЄС в Україні Матернова
16:13
Будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі. Фото з Instagram Олександра Калинського
Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
16:02
OPINION
Авторитет Путіна вже не достатній
15:39
художній музей Лувр
Злочинці пограбували Лувр: поцупили діадему Жозефіни і коштовності Наполеона
15:29
Зеленський та Трамп у Вашингтоні (17.10.2025)
Україна готова надати свою інфраструктуру Америці, щоб у Європі зовсім не було енергоресурсів з Росії, - Зеленський
14:57
На Одещині військовий напідпитку на смерть збив автівкою пенсіонерку на пішохідному переході, - ЗМІ
14:45
Трамп опублікував згенероване ШІ відео, на якому він з літака обливає багнюкою учасників протесту "Ні королям"
14:44
Понад 60% німців не підтримують соцвиплати біженцям з України та виступають за повернення додому чоловіків призовного віку: опитування INSA
14:33
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари українських БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі, який припинив отримувати газ із Казахстану, та вкотре НПЗ у Новокуйбишевську
14:28
атака дронами, шахед, герань
Російський дрон вбив літнього чоловіка на Херсонщині
14:18
Оновлено
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
Організатори "Ні королям" стверджують, що на акцію протесту проти політики Трампа вийшло близько 7 млн людей
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
Більше новин
