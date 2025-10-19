Російські штурмовики розстріляли групу мирних жителів біля вокзалу у Покровську: є відео
Український телевізійний ведучий та волонтер Денис Христов у неділю, 19 жовтня 2025 року, оприлюднив незаблюрене відео вбитих армією РФ цивільних поблизу залізничного вокзалу у місті Покровськ Донецької області, за яке точаться запеклі бої
Двохвилинний запис із поясненням Христова є на його ТГ-каналі "Голландець".
Еспресо не публікує дане відео з етичних міркувань.
"Район залізничного вокзалу, а саме провулок Мостовий, став місцем розстрілу як мінімум трьох цивільних", - зазначив волонтер.
За його словами, злочин було скоєно передовою групою російських штурмовиків, яку на тому ж місці потім було знищено ЗСУ. Опубліковані ж ним кадри з мертвими тілами жителів Покровського різного віку (декого було розстріляно прямо у спину) йому передав український військовослужбовець. Зйомка велася з дрона "мавік".
Відтоді як мали місце зафіксовані на відео події вже минув певний час.
На відео є й чоловік, що рятує жінку з пораненими ногами. Христов попросив своїх глядачів допомогти встановити його особу. Попередньо це Олексій Танасійчук, що працював шахтарем у Покровську й лишався у місті.
Поточна ситуація в Покровську
На відео Христова відгукнувся відеоблогер та громадський активіст Сергій Стерненко.
"Противник перебуває у Покровську вже практично на постійній основі. Та найтяжче не це, а відсутність логістики. Усі вʼїзди до міста перебувають під вогневим контролем ворога. Евакуація чи пересування транспорту майже неможливі. Присутня і одвічна проблема координації та взаємодії, а також обʼєктивної оцінки ситуації. Давайте допоможемо нашим хоча б із засобами. Треба дрони", - поінформував Стерненко.
- Як заявив 15 жовтня спецпризначенець, офіцер запасу ЗСУ, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін, ворог узяв Покровськ у вогневе кільце.
- Біла Церква
