Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"
Російські військові на блокпостах у тимчасово окупованому Криму конфіскують у людей бензин. Випадки вилучення пального розпочалися цього тижня і відбуваються дедалі частіше
Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".
Активісти "Жовтої Стрічки" повідомили, що окупанти на блокпостах відливають з машин місцевих жителів по декілька літрів пального.
Читайте також: У кількох регіонах Росії проблеми з наявністю пального на АЗС: які причини та чи мовиться про кризу
"Ця практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня. При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають (бо "їм додому їхати довго"), а от в українців бензин зливають постійно", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму знову загострилася криза з пальним. Починаючи з 17 жовтня, на більшості автозаправних станцій зник бензин усіх марок, а згодом і дизельне пальне.
