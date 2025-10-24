Російські військові конфіскують у людей бензин на блокпостах у Криму, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Активісти "Жовтої Стрічки" повідомили, що окупанти на блокпостах відливають з машин місцевих жителів по декілька літрів пального.

"Ця практика почалася на цьому тижні і набирає обертів щодня. При цьому людей з російською пропискою окупанти не чіпають (бо "їм додому їхати довго"), а от в українців бензин зливають постійно", - йдеться у повідомленні.