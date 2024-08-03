Російські звільнені опозиціонери не дуже розуміють країну, в якій живуть, - Портников
Журналіст Віталій Портников вважає, що звільнені російські політвʼязні взагалі не усвідомлюють, що відбувається в Росії, й не розуміють саме російське населення
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Проблема всіх цих звільнених російських опозиціонерів в тому, що вони не дуже розуміють країну, в якій вони живуть. Вони говорять по якусь політичну діяльність, що треба повернутись до вʼязниці й давати комусь там приклад. Цього всього в Росії немає. Немає там кому давати приклад й вести політичну дільність. Вони не мають реального впливу на Росію. Не на ту Росію, яку вони собі вигадали, а реальну. Виходить, що коли вони не покидають Росію або повертаються назад, то не тільки собі вкорочують життя, а створюють умови для режиму, щоб їх тримали в заручниках", - пояснив Портников.
За словами журналіста, російські політвʼязні помилково вважають, що їхнє увʼязнення може якось вплинути на політичні процеси у РФ.
"Коли людина потрапляє у вʼязницю, бо навіть не уявляла собі, що може стати жертвою репресій, то це можна зрозуміти. До прикладу, голова “Меморіалу” Орлов, який займався громадською діяльністю, яка наче була абсолютно легальною. Потім знайшли якусь статтю, яку він колись писав, й посадили його за дискредитацію армії. Це важко передбачити. Втім, коли людина, живучи в Росії, вважає, що її увʼязнення вплине на якісь політичні процеси, то це вже вказує на те, що ці люди нічого не розуміють в цій країні. Ці люди вже давно перемістились в ірреальний світ", - додав він.
- 31 липня повідомляли, що деякі опозиціонери, зокрема ті, хто виступають проти війни в України, зникли з російських в'язниць. Правозахисники припускали можливий обмін із Заходом.
- 1 серпня Російська Федерація та кілька країн Заходу провели обмін ув'язненими: РФ відпустила з тюрми американського журналіста Wall Street Journal Евана Гершковича та морського піхотинця Пола Вілана.
- 2 серпня російський опозиціонер Володимир Кара-Мурза, якого звільнили під час обміну в'язнями між Росією та Заходом, поскаржився на західні санкції щодо РФ
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.53
- EUR Купівля 44.34Продаж 45.17
- Актуальне
- Важливе