Російські звільнені опозиціонери не дуже розуміють країну, в якій живуть, - Портников

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Проблема всіх цих звільнених російських опозиціонерів в тому, що вони не дуже розуміють країну, в якій вони живуть. Вони говорять по якусь політичну діяльність, що треба повернутись до вʼязниці й давати комусь там приклад. Цього всього в Росії немає. Немає там кому давати приклад й вести політичну дільність. Вони не мають реального впливу на Росію. Не на ту Росію, яку вони собі вигадали, а реальну. Виходить, що коли вони не покидають Росію або повертаються назад, то не тільки собі вкорочують життя, а створюють умови для режиму, щоб їх тримали в заручниках", - пояснив Портников.

За словами журналіста, російські політвʼязні помилково вважають, що їхнє увʼязнення може якось вплинути на політичні процеси у РФ.

"Коли людина потрапляє у вʼязницю, бо навіть не уявляла собі, що може стати жертвою репресій, то це можна зрозуміти. До прикладу, голова “Меморіалу” Орлов, який займався громадською діяльністю, яка наче була абсолютно легальною. Потім знайшли якусь статтю, яку він колись писав, й посадили його за дискредитацію армії. Це важко передбачити. Втім, коли людина, живучи в Росії, вважає, що її увʼязнення вплине на якісь політичні процеси, то це вже вказує на те, що ці люди нічого не розуміють в цій країні. Ці люди вже давно перемістились в ірреальний світ", - додав він.