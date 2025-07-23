Російський АвтоВАЗ скорочує роботу через кризу, спричинену війною проти України, - ЦПД

Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).

У російській компанії таке рішення пов’язують з начебто несприятливими тенденціями на авторинку, кризою кредитування та "демпінгом з боку імпортних брендів", якими є переважно китайські виробники.

У ЦПД наголошують: попри те, що російська пропаганда ліпить з АвтоВАЗа лідера імпортозаміщення, влаштовуючи пафосні презентації нових моделей "Лади" на міжнародних економічних форумах, насправді російський автопром в умовах війни і санкцій рухається в бік повного колапсу, постійно вимагаючи державної підтримки.

"Продажі російських автомобілів стабільно падають не лише через нездатність конкурувати з китайським автопромом, а й через помітне зниження доходів росіян та недоступність для них кредитів, що є прямим наслідком війни проти України", - підкреслили у Центрі протидії дезінформації.