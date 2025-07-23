Російський АвтоВАЗ скорочує роботу через кризу, спричинену війною проти України, - ЦПД
Найбільший виробник легкових автомобілів у Росії "АвтоВАЗ" готується перейти на неповний чотириденний робочий тиждень
Про це інформує Центр протидії дезінформації (ЦПД).
У російській компанії таке рішення пов’язують з начебто несприятливими тенденціями на авторинку, кризою кредитування та "демпінгом з боку імпортних брендів", якими є переважно китайські виробники.
У ЦПД наголошують: попри те, що російська пропаганда ліпить з АвтоВАЗа лідера імпортозаміщення, влаштовуючи пафосні презентації нових моделей "Лади" на міжнародних економічних форумах, насправді російський автопром в умовах війни і санкцій рухається в бік повного колапсу, постійно вимагаючи державної підтримки.
"Продажі російських автомобілів стабільно падають не лише через нездатність конкурувати з китайським автопромом, а й через помітне зниження доходів росіян та недоступність для них кредитів, що є прямим наслідком війни проти України", - підкреслили у Центрі протидії дезінформації.
- Ще наприкінці березня 2023 року повідомлялося, що російський АвтоВАЗ відправляє співробітників заводу в Тольятті в обов'язкову відпустку, а також тимчасово зупиняє виробничі лінії автомобілів Lada через санкції.
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