Російський АвтоВАЗ призупиняє виробництво: бракує запчастин через санкції
Російський АвтоВАЗ відправляє співробітників заводу в Тольятті в обов'язкову відпустку, а також тимчасово призупиняє виробничі лінії автомобілів Lada
Про це пише Spiegel.
"Навесні 2023 року ряд постачальників комплектуючих повідомили АвтоВАЗу про припинення поставок", - зазначили в АвтоВАЗ, передавав Інтерфакс.
Так, російський автоконцерн "АвтоВАЗ", чиї машини відомі під маркою Lada, змушений відправити своїх працівників заводу в Тольятті в обов'язкову відпустку на три тижні наприкінці травня - початку червня. Також підприємство тимчасово зупиняє виробничі лінії автомобілів Lada.
"Автопром - одна з найбільш постраждалих від санкцій галузей економіки РФ. У 2022 році АвтоВАЗ уже кілька разів зупиняв виробництво через відсутність комплектуючих. За підсумками минулого року продажі автомобілів Lada впали на 46%", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, АвтоВАЗ переніс корпоративну відпустку з літа на період з 4 квітня до 24 квітня "у зв'язку з кризою у поставках електронних компонентів"
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