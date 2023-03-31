Російський АвтоВАЗ призупиняє виробництво: бракує запчастин через санкції

Про це пише Spiegel.

"Навесні 2023 року ряд постачальників комплектуючих повідомили АвтоВАЗу про припинення поставок", - зазначили в АвтоВАЗ, передавав Інтерфакс.

Так, російський автоконцерн "АвтоВАЗ", чиї машини відомі під маркою Lada, змушений відправити своїх працівників заводу в Тольятті в обов'язкову відпустку на три тижні наприкінці травня - початку червня. Також підприємство тимчасово зупиняє виробничі лінії автомобілів Lada.

"Автопром - одна з найбільш постраждалих від санкцій галузей економіки РФ. У 2022 році АвтоВАЗ уже кілька разів зупиняв виробництво через відсутність комплектуючих. За підсумками минулого року продажі автомобілів Lada впали на 46%", - зазначили журналісти.