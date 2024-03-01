"Російський рай": пропагандисти розгорнули масштабну кампанію присвячену анексії Криму

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"У рамках кампанії, до якої долучилися всі великі медіа РФ, публікуються документальні хроніки захоплення Криму, спогади учасників подій, маніпулятивні аналітичні матеріали від публіцистів та істориків, зокрема іноземних", - пише ЦПД.

У Центрі наголошують, що росіяни мають на меті презентувати життя в окупації, як у "російському раю".

"Матеріали містять дезінформаційні наративи про те, як Путін, захопивши Крим, нібито врятував його від "нацистського київського режиму", а економіка півострова "процвітає", попри санкції. Насправді 10 років РФ посилювала військову присутність на півострові, зробивши його небезпечним для мешканців", - йдеться у повідомленні ЦПД.

Паралельно пропагандисти також запустили цикл матеріалів, присвячених десятій річниці Революції гідності, яку називають "державним переворотом".