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За 10 років з окупованого Криму виїхало 50 тис. кримських татар, - голова Меджлісу

29 лютого, 2024 четвер
11:37
Війна з Росією Крим

За 10 років окупації Крим вимушено покинуло до 50 тисяч кримських татар: найактивніше люди виїжджали після оголошення мобілізації до армії РФ

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. 

Він зазначив, що до анексії у Криму там проживало близько 300 тисяч кримських татар, тобто 13% від загальної кількості населення півострова. Наразі немає точної цифри, скільки людей залишилось на окупованому півострові. За приблизними даними, Крим вимушені були покинути до 50 тисяч кримських татар.

"Багато хто виїхав саме через переслідування. Люди бояться за своє життя, за життя дітей, близьких. Але є й частина тих, хто з різних причин виїхати просто не може. Моїй мамі вже понад 90 років. Вона в Криму, я за ці роки її не мав можливості побачити", - сказав Чубаров.

Голова Меджлісу вказав, що найактивніше кримські татари почали виїжджати, коли окупаційний режим оголосив мобілізацію у вересні 2022 року.

"Чоловіки виїздили, щоб уникнути мобілізації. Багато хто виїхав з родинами, хтось - сам", - додав він.

  • Раніше стало відомо, що в окупованому Криму 107 осіб переслідуються у так званій справі релігійної організації "Хізб ут-Тахрір", 104 із них – представники корінного кримськотатарського народу. 84 з них відбувають свої терміни покарання у російських тюрмах та колоніях, а 19 знаходяться у СІЗО, 1 – під домашнім арештом, 3 – були звільнені.
Теги:
Україна
Росія
Крим
Меджліс
Анексія Криму
окуповані території
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