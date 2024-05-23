Російський терор можливий лише тому, що Україна має обмеження в захисті, – Зеленський

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 23 травня

Зеленський нагадав, що впродовж усього дня тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині, де під ударом були Харків, Люботин, Дергачі, а серед мішеней Росії був один із найбільших видавничих комплексів України.

"Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста й села, коли знищуються життя і згорають книжки та все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті", – сказав Зеленський.

"Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей", – додав він.

Зеленський зазначив, що кожен народ сприймав би як неправильні й несправедливі обмеження у протидії терору. І закликав світових лідерів до рішучості у протидії російському терору.

"Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який так само, як і українці, сприймає це, кожна держава, яка справді повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв", – додав він.