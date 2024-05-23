Російський терор можливий лише тому, що Україна має обмеження в захисті, – Зеленський
Удари Росії, внаслідок яких руйнуються українські міста й села, знищуються життя і згорають книжки та все, що береже людяність, досі можливі лише тому, що Україна має обмеження в захисті
Про це президент України Володимир Зеленський сказав у вечірньому зверненні 23 травня
Зеленський нагадав, що впродовж усього дня тривала ліквідація наслідків ударів російських терористів по Харківщині, де під ударом були Харків, Люботин, Дергачі, а серед мішеней Росії був один із найбільших видавничих комплексів України.
"Сьогодні багато реакцій і в Україні, і у світі на цей черговий акт російського терору. Але щоразу, коли стаються такі удари, коли руйнуються наші міста й села, коли знищуються життя і згорають книжки та все, що береже людяність, завжди варто говорити відкрито, чому це досі можливо. Лише тому, що Україна досі має обмеження в захисті", – сказав Зеленський.
"Це дефіцит систем ППО, які насправді є у світу. Це дефіцит далекобійності для наших воїнів і абсолютна відсутність можливості знищувати саме джерело російського терору поблизу наших кордонів, зокрема ракетні установки, які, власне, б’ють по Україні – по життю наших людей", – додав він.
Зеленський зазначив, що кожен народ сприймав би як неправильні й несправедливі обмеження у протидії терору. І закликав світових лідерів до рішучості у протидії російському терору.
"Захист життя повинен мати всі необхідні інструменти, щоб дійсно перемагати терористів. І кожен лідер, який так само, як і українці, сприймає це, кожна держава, яка справді повністю підтримує нашу протидію терору, – я дякую вам. Але потрібно більше зусиль, більше рішучості – рішучості лідерів світу, – щоб російський терор нарешті програв", – додав він.
- Вдень 23 травня у Харкові та області пролунала серія вибухів. Унаслідок цього загинули та постраждали люди. Ворог завдав щонайменше 15 ударів по місту, попередньо, ракетами С-300.
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