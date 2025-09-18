Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув'язнення

Російського спецслужбовця, який курував "МВС РФ" під час окупації Херсона, заочно засудили до довічного ув’язнення

Дар'я Тарасова
18 вересня, 2025 четвер
17:10
Війна з Росією

За матеріалами СБУ засудили співробітника 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Сергія Сініцина, який очолив масові репресії проти учасників руху опору в Херсоні

Про це повідомляє СБУ.

За доказовою базою Служби безпеки довічне позбавлення волі заочно отримав російський спецслужбіст, який вчиняв воєнні злочини під час тимчасової окупації Херсона. Йдеться про співробітника 9-го управління Департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ Сергія Сініцина з позивним Сабір.

За даними розслідування, у березні 2022 року посадовець, перебуваючи у складі "тимчасової опергрупи № 8", прибув до Херсона для організації масових репресій проти учасників руху опору. Сініцин координував створене в обласному центрі окупаційне "головне управління МВС РФ".

За матеріалами справи, російський спецслужбіст особисто погоджував "кадрові призначення" до псевдоустанови та керував облавами озброєних рашистів на оселі місцевих жителів. Людей під час таких рейдів викрадали з їхніх домівок і відвозили до катівень, облаштованих у приміщеннях місцевого "МВС РФ".

Там потерпілих били, катували електричним струмом, імітували розстріли та погрожували розправою над їхніми близькими. Сабір додатково займався формуванням власних агентурних мереж, до складу яких намагався вербувати колишніх чиновників та правоохоронців.

На підставі зібраних слідчими СБУ доказів суд визнав Сергія Сініцина винним за двома статтями кримінального кодексу України: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та воєнні злочини, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

"Тривають комплексні заходи, щоб притягнути винного до відповідальності за вчинені злочини проти нашої держави", - додали в СБУ.

  • 17 вересня повідомлялося, що заочно засудили російського генерала-полковника Володимира Спиридонова, який керував розгоном акцій протесту на початку тимчасової окупації Херсона.

 

