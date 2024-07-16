Ротація на найважчих ділянках фронту та озброєння: Зеленський провів Ставку

Про це Зеленський написав у telegram.

Вказано, що президент заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на напрямках Покровська, Торецька, Часового Яру, Куп'янська, Вовчанська та інших.

Крім того, було обговорено комплектацію та ротацію на найскладніших ділянках фронту. Щодо цього доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.

"Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", - додав Зеленський.