Ротація на найважчих ділянках фронту та озброєння: Зеленський провів Ставку
У вівторок, 16 липня, президент України Володимир Зеленський провів Ставку верховного головнокомандувача: на ній він заслухав доповідь про ситуацію на основних напрямках фронту
Про це Зеленський написав у telegram.
Вказано, що президент заслухав доповідь головкома Олександра Сирського про ситуацію на напрямках Покровська, Торецька, Часового Яру, Куп'янська, Вовчанська та інших.
Крім того, було обговорено комплектацію та ротацію на найскладніших ділянках фронту. Щодо цього доповідав начальник Генштабу Анатолій Баргилевич.
"Інша велика тема – озброєння. Весь перелік власного виробництва – снаряди, дрони, техніка, а також надходження від партнерів. Працюємо з ними на всіх рівнях, щоб оперативно усувати всі перепони та пришвидшувати постачання", - додав Зеленський.
- Під час засідання Ставки головнокомандувача 4 липня йшлося про найнеобхідніше на фронті, зокрема про безпілотники та засоби радіоелектронної боротьби.
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