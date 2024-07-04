"Серед основного – дрони й РЕБ": Зеленський розповів про важливі рішення, ухвалені на Ставці

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Провів Ставку. Тривале було засідання, і серед основного в доповідях сьогодні дрони і РЕБ. Виробництво в Україні, фінансування, постачання і застосування. Вся конкретика, від найбільш затребуваних на фронті, зокрема FPV. Звичайно, максимум уваги й нашим далекобійним дронам. Заслухали командувача Сухаревського, віцепремʼєр-міністра Федорова, міністра стратегічних галузей Камишіна, командувача Повітряних сил Олещука – ухвалили дуже важливі рішення. Час покаже ці рішення на фронті", – зазначив він.

За словами Зеленського, він також заслухав доповідь міністра оборони України Рустема Умєрова про деталі його поїздки у Сполучені Штати. Йшлося про реалізацію тих оборонних пакетів, які вже оголошені, але ще не поставлені в Україну. "Підштовхуємо цю логістику", – сказав Зеленський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доповів щодо ситуації на основних напрямках. За словами Зеленського, найбільше боїв на Покровському напрямку, втім триває зміцнення кожного напрямку, від Харківщини до південних.

Також Зеленський розповів про тривалу нараду щодо саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться наступного тижня й анонсував засідання Ради Україна – НАТО.

"Працюємо над деталями нових рішень і нових документів, які підпишемо з партнерами. Мають бути хороші речі, в тому числі щодо ППО", - додав він.

Зеленський зазначив, що, крім цього, підготовлена нова безпекова угода для України. За його словами, ця угода "підтримає всю нашу архітектуру безпекових угод... І це те, що гарантуватиме нашу безпеку до вступу України в НАТО – рішення, яке незворотне".