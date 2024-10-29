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РСЗВ, 45 артсистем і 1360 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1360 військових. Сили оборони підбили 45 артилерійських систем і знищили 9 танків ворога
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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 692 080 (+1360) осіб,
- танків ‒ 9129 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18 404 (+9) од,
- артилерійських систем – 19 917 (+45) од,
- РСЗВ – 1241 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 939 (+72),
- крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 749 (+89) од,
- спеціальна техніка ‒ 3566 (+10) од.
Дані уточнюються.
- Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області.
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