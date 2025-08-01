Санкції, ізоляція та заморожені активи: Сибіга під час візиту до Польщі назвав три ключові важелі тиску на Росію

Про візит повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Зустріч відбулась у резиденції польського міністра в Хобєліні.

Як пише Укрінформ, серед ключових тем були оборонна співпраця, інвестиції в українську військову промисловість, а також нові механізми міжнародного тиску на РФ.

"Ми говорили і про те, як ефективно скористатися створеними механізмами в межах ЄС і НАТО. Насамперед інструментом SAFE та рішенням саміту НАТО в Гаазі про можливість використання пʼяти відсотків на оборону для зміцнення України", - підкреслив Сибіга.

Також міністри обговорили посилення тиску на Росію. Український дипломат назвав три основні важелі, які мають змусити Москву припинити війну: санкції, політична ізоляція та повне використання заморожених російських активів для відбудови України.

Зокрема, глава МЗС закликав "використовувати не лише відсотки від російських заморожених активів, а саме тіло активів для української відбудови".

"Ми повинні підвищувати ціну агресії Росії. Санкції повинні бути нищівними, вони повинні руйнувати російську економіку", - процитували в МЗС міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

За словами Сибіги, наразі "близько 70% потоку тіньового флоту, який транспортує російську нафту, проходить Балтійським морем".

"Україна активно працює, щоб накласти санкції на підприємства, які безпосередньо залучені в імпорт російської нафти тіньовим флотом. В наступний період Польща буде головувати в Балтійському Союзі. Дуже важливо звернути на це увагу", - зауважив він.

Сибіга також подякував польському уряду за зусилля щодо обмеження пересування російських дипломатів, які, за його словами, "зловживають своїм статусом і проводять незаконну діяльність в інших країнах".

Очільник МЗС також відзначив значний внесок Польщі в оборонну та гуманітарну допомогу. Він підкреслив, що Варшава передала вже 46 пакетів військової підтримки та готує 47-й.

"Польща є ключовим логістичним вузлом, через який надходить більшість допомоги. Так має залишатися, оскільки це в інтересах не лише України, а й Польщі та всієї Європи. Крім того, збільшення цієї підтримки є критично важливим зараз", - підсумував Сибіга.