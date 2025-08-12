СБУ дронами повторно уразила термінал зберігання "шахедів" у Татарстані

Про це інформує СБУ.

"Далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ здійснили повторне ураження логістичного хабу, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Склад розташований у російському населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан, на відстані 1300 кілометрів від України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили в СБУ, місцеві жителі вже поширили відео, на яких можна побачити ураження хабу: у його приміщеннях зафіксовані займання.

В СБУ розповіли, що продовжують низку спецоперацій з уражень ворожих об’єктів у глибокому тилу РФ.

"Повторна атака на цей об’єкт ВПК має на меті зменшити спроможності ворога для "шахедного" терору України. Операції на підприємствах, які забезпечують озброєнням російську воєнну машину, триватимуть і надалі", - додали в СБУ.