Дрони СБУ уразили склад зберігання "шахедів" у Татарстані
У суботу, 9 серпня 2025 року, безпілотники Служби безпеки України вразили логістичний центр у Татарстані, де зберігалися готові "шахеди" та іноземні компоненти до них
Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.
"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відстань від України до точки ураження приблизно 1300 кілометрів.
Читайте також: У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський
Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ оголосило у Татарстані режим "Ковер" о 8:54, що передбачає закриття повітряного простору, через загрозу БПЛА. Його скасували о 12:25.
"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей", - додали в СБУ.
Куди і що прилетіло
"Цей логістичний центр - величезний простір зі складів та терміналів. Його почали будувати як великий хаб для великих компаній (особливо - китайських), які постачають свою продукцію та промислові компоненти до РФ, зокрема для виробництва "шахедів" в особливій економічній зоні "Алабагуа", - наводить додаткові подробиці український Dnipro Osint (Гарбуз).
Уражено склад класу "А" дроном "Лютий" без шасі, наголошують ОСІНТ-ери.
Про те, що на кадрад удару, саме дрон "Лютий", пише й портал "Мілітарний".
"Цей дрон призначений для виконання глибинних ударів і здатен долати понад 1000 кілометрів у повітрі, проникаючи вглиб території противника. "Лютий" оснащений бойовою частиною, маса якої в базовій версії становила 50 кг, а у модернізованих варіантах — 75 кг. Це забезпечує значну потужність удару по стратегічних цілях. Завдяки поєднанню дальності, точності та потужності "Лютий" став одним із ключових інструментів ураження важливих об’єктів на території Росії", - зазначає видання.
- 7 серпня спецпідрозділ ГУР під назвою "Примари" завдав удару безпілотниками по кількох російських об'єктах та десантному катеру в тимчасово окупованому Криму.
