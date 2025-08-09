Дрони СБУ уразили склад зберігання "шахедів" у Татарстані

Про це повідомляє СБУ у telegram-каналі.

"Сьогодні вранці далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ вразили логістичний хаб, де зберігаються готові до використання "шахеди", а також іноземні комплектуючі до них. Цей склад знаходиться у населеному пункті Кзил-Юл, Республіка Татарстан", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відстань від України до точки ураження приблизно 1300 кілометрів.

Читайте також: У липні українські дрони уразили 23,4 тис. ворожих цілей, - Сирський

Міністерство з надзвичайних ситуацій РФ оголосило у Татарстані режим "Ковер" о 8:54, що передбачає закриття повітряного простору, через загрозу БПЛА. Його скасували о 12:25.

"Служба безпеки продовжує послідовну роботу із демілітаризації російських військових об’єктів у глибокому ворожому тилу. Склади зберігання "шахедів", якими ворог щоночі тероризує Україну, — одна із законних військових цілей", - додали в СБУ.

Куди і що прилетіло

"Цей логістичний центр - величезний простір зі складів та терміналів. Його почали будувати як великий хаб для великих компаній (особливо - китайських), які постачають свою продукцію та промислові компоненти до РФ, зокрема для виробництва "шахедів" в особливій економічній зоні "Алабагуа", - наводить додаткові подробиці український Dnipro Osint (Гарбуз).

Уражено склад класу "А" дроном "Лютий" без шасі, наголошують ОСІНТ-ери.

Про те, що на кадрад удару, саме дрон "Лютий", пише й портал "Мілітарний".

"Цей дрон призначений для виконання глибинних ударів і здатен долати понад 1000 кілометрів у повітрі, проникаючи вглиб території противника. "Лютий" оснащений бойовою частиною, маса якої в базовій версії становила 50 кг, а у модернізованих варіантах — 75 кг. Це забезпечує значну потужність удару по стратегічних цілях. Завдяки поєднанню дальності, точності та потужності "Лютий" став одним із ключових інструментів ураження важливих об’єктів на території Росії", - зазначає видання.