Серед 1,5 млн дронів, які Україна планує виготовити до кінця року, буде велика кількість саме fpv-дронів, - Defense Express

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо".

"Виробники дронів, офіційні особи на рівні уряду заявляли, що Україна може виробляти більше дронів. Коли йдеться про 1,5 млн дронів, 80 - 90% з них будуть саме fpv-дрони, їх потрібно в дуже великій кількості. За відео зі знищення цілей за допомогою fpv-дронів, стоїть далеко не один пуск. Це також треба розуміти, що у ворога є РЕБ і все інше. У меншій кількості будуть виготовляти, звісно, DJI Matrice, "Баба Яга", тобто важкі мультикоптери. Ще менше буде розвідувальних крил, такого класу як "Фурія" чи "Лелека". Це звичайне розподілення, водночас це все називається дронами. До того ж в цю категорію дронів також, напевно, треба вносити Magura, наземні бойові платформи, але їх також буде менше. Справа в тому, що fpv-дрон — найбільш масовий. Тому коли говорять про 1,5 млн дронів, то так, з них величезна кількість буде саме fpv-дронів", - повідомив Катков.

Проте військовий експерт зауважив, що головний постачальник комплектуючих — Китай.

"Велика кількість мільйонного показника, вона ж fpv-дрони, складається на 90%, якщо не більше, з китайських комплектуючих. Це плати, двигуни, камери, системи зв’язку, дроти навіть, напевно, китайські. Тобто, Україна виробляє, звісно, певні комплектуючі до fpv-дронів, але треба розуміти, що головний постачальник комплектуючих — Китай, і саме в Китаї все це масово закуповують, і збирають вже з комплектуючих в Україні. В Україні доволі обмежене виробництво електронних компонентів і плат, зокрема, чіпів, мікроелектроніки загалом", - додав він.