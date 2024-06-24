Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Що обговорили в перший день чергового форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи
Ексклюзив

Що обговорили в перший день чергового форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи

24 червня, 2024 понедiлок
18:05
Війна з Росією

У перший день III Міжнародного форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи, 24 червня, обговорили теми правосуддя, санкційного тиску на РФ та економіки

Зміст

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Сьогодні, 24 червня, у Києві стартував III Міжнародний форум експертної мережі міжнародної Кримської платформи. Уже розпочалася друга панель, на якій обговорюють подальші можливі санкційні тиски на РФ.

Міжнародний форум почався з виступу постійної представниці при президенті України в АР Крим Таміли Ташевої.

"У цьому році, на рівні урядовому, ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, з Офісом президента, над загальною грандконцепцією цього саміту (Кримської платформи, - ред.). Звісно, що ми будемо включати й те, що стосується реінтеграції, й те, що стосується успіхів у Чорному й Азовському морях, завдячуючи в першу чергу Збройним Силам України. Ми будемо включати питання, які стосуються відповідальності прав людини. Зараз цей проєкт перебуває на затвердженні в Офісі президента, - розповіла Таміла Ташева про майбутній саміт Кримської платформи.

На першій панелі форуму говорили про правосуддя для Криму, яким воно має бути, враховуючи досвід двох років повномасштабного вторгнення РФ, та як не повторити помилки, які були від 2014 року.

Фото: Дмитро Дідора


Прокурор АР Крим і міста Севастополь Ігор Поночовний розповів, що на сьогодні у Криму розслідують понад три тисячі кримінальних справ, пов'язаних як із колабораціонізмом, так і з воєнними злочинами військових РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Загалом ми розслідуємо близько 3500 злочинів. Це, якщо ми говоримо про воєнні злочини, про злочини проти основ національної безпеки - ті категорії, якими ми найбільше займаємося. Якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, воно особливо не вплинуло на ті категорії злочинів, які вчиняють окупанти. Це порушення права на справедливий судовий процес, незаконний призов до збройних сил держави-окупанта, привласнення власності. Тобто картина злочинів не змінюється", - зазначив він.

Фото: Дмитро Дідора


На важливості Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи наголосив голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

"Експерти - найпомітніша, найпотужніша частина українського суспільства, яка допомагає владі, і за певних обставин влада може спиратися на цю категорію, на цю частину українського громадського суспільства. Для того, щоб вирішувати питання задля українських інтересів", - зауважив Чубаров.

Довідково. Про Крим і деокупацію. У столиці 24-25 червня відбувається Третій міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи. Упродовж двох днів експертна мережа обговорить проблеми, присвячені викликам національного рівня та проблематиці захисту прав корінних народів, а також виклики щодо підтримки Криму на міжнародному рівні. У висновку українські експерти підготують рекомендації до майбутнього урядового та парламентського саміту Кримської платформи. У цьому їм допоможуть міжнародні колеги та представники країн учасниць саміту.

  • Раніше президент України Володимир Зеленський  заявив, що світ має зробити формат Кримської платформи стартом для інших платформ, які сприятимуть деокупації територій, які були колись поневолені РФ, -  від Придністров'я та Абхазії до Північних територій
Теги:
Україна
Росія
Крим
окуповані території
окупанти
Читайте також:
путін
22 червня, 2024 субота
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
гроза
23 червня, 2024 неділя
Де 24 червня в Україні пройдуть дощі: прогноз погоди від Наталки Діденко
Митрополит УПЦ МП Іонафан (Єлецьких)
24 червня, 2024 понедiлок
За сприяння Папи Франциска та Гундяєва із України випустили засудженого до 5 років з конфіскацією митрополита УПЦ МП Іонафана, - росЗМІ
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.87
  • EUR
    Купівля 43.24
    Продаж 44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
24 червня
18:01
OPINION
Павло Вернівський
Чому не можна терміново спорудити ТЕЦ
17:58
Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані
Окупанти влаштували у Бердянську день пам'яті жертв терактів у Дагестані, - голова МВА
17:48
сміття
Київ планує побудувати дві ТЕЦ, які зможуть використовувати сміття як паливо
17:36
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
Оновлено
пожежа у Фрязіно під Москвою
Розробляв і виробляв електроприлади, зокрема РЕБ: у Підмосковʼї горить науково-дослідний інститут "Платан"
17:23
Мобілізація
В Україні з 2022 року кількість аспірантів серед чоловіків 25+ збільшилася у 6,5 разу
17:08
Оновлено
Вибух
РФ обстріляла Херсонщину: у власній домівці загинула жінка, поранено двох чоловіків
17:08
принцеса Анна
Cестра британського короля принцеса Анна потрапила в лікарню зі струсом мозку
16:59
Азовське море
Окупанти зруйнували рекреаційну інфраструктуру Азовського узбережжя, відправляють людей "відпочивати" на Кавказ
16:56
Оновлено
80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень. Росіяни активізувалися на Лиманському напрямку
16:50
ЗСУ, мобілізація
Економічне бронювання від мобілізації: голова профільного комітету назвав найбільш дискусійні норми законопроєктів
16:49
Оновлено
Окупанти 24 червня вдарили "іскандерами" по Покровську
Окупанти вдарили "іскандерами" по Покровську: загинули 4 людини, 40 поранені
16:43
фейк
"Етнічне російське населення України відмовилося визнати лідерів, обраних США": фейки світових ЗМІ за 24 червня
16:34
OPINION
Дарія Зарівна
Росія створила глобальну систему поширення деструктивних ідей та міфів. Маємо протидіяти
16:16
Підготував понад 40 тис. бойовиків: СБУ повідомила про підозру очільнику чеченського університету спецназу ім. Путіна
16:11
Віктор Янукович
Справи Майдану: Суд розпочав підготовче засідання у справі президента-втікача Януковича та членів його злочинної групи
16:09
Тамайо Перрі в "Піратах Карибського моря"
Актор "Піратів Карибського моря" Тамайо Перрі загинув через напад акули під час серфінгу
16:02
OPINION
Олег Манчура
Крах Росії: огоньків буде, хоч всю Північну Євразію запалюй
15:57
Німеччина Україна
Німеччина заявила, що не депортуватиме безробітних українців
15:54
Одруження через скайп
Шлюб онлайн: у Дії одружилися перші пари
15:36
відключення електроенергії
Укренерго збільшило обсяг обмежень для низки регіонів: ситуація в енергосистемі станом на 24 червня
15:35
У ЄС звинувачують Apple у порушенні європейських технологічних правил
15:26
Інтерв’ю
Лешек Бальцерович
Patriot і реформи — це два ключі до перемоги України, - Лешек Бальцерович
15:22
Ексклюзив
окупанти
Росіяни накопичують сили для наступу на півдні Запорізької області, - військовий експерт Селезньов
15:16
Оновлено
санкції проти Росії
ЄС оголосив про 14-й пакет санкцій проти 116 фізичних та юридичних осіб РФ. Реакція України
15:06
ЄС
ЄС схвалив надання Україні до 1,4 млрд євро від заморожених активів РФ, - Politico
14:36
Оновлено
Росіяни 24 червня обстріляли будинок у Торецьку
Росіяни зранку обстріляли Донеччину: загинули 2 людини, ще двох поранено
14:34
Ексклюзив
кримський міст
Крим можливо звільнити відносно невеликими зусиллями, - військовий експерт Селезньов
14:24
Росіяни 22 червня здійснювали пуски "калібрів" з Чорного, а не з Азовського моря, - Плетенчук
14:24
Оновлено
Атака РФ на Одесу 24 червня
РФ атакувала Одесу ракетами зранку 24 червня: є постраждалі
14:04
Дмитро Кулеба
Кулеба назвав дату початку переговорів щодо вступу України в ЄС
14:01
OPINION
Юрій Фізер
"Тефлоновий" Марк, або Хто очолить НАТО?
13:52
Вимагали 5 млн грн від сім'ї полеглого воїна ЗСУ: затримано черкаських кримінальників
13:49
Оновлено
Мануела Швезіг
До Києва прибула очільниця федеральної ради Німеччини Швезіг
13:42
У Північній Македонії призначили новий уряд
У Північній Македонії призначили новий уряд: прем'єр пообіцяв підтримувати Україну
13:34
Тайвань підтримує Україну
Українські школи змагаються за інноваційність: на проєкт з комп’ютеризації за тиждень подали 72 заявки
13:32
Огляд
збірна Німеччини, Євро-2024
На Євро-2024 визначилися перші учасники плей-офф, Роналду побив рекорд ЧЄ, а Ф'юрі потрапив у скандал через пиятику. Головні новини світового спорту за тиждень
13:07
Хімічна зброя
Росіяни у травні 715 разів застосували хімічні боєприпаси проти ЗСУ
13:02
Жозеп Боррель
Закон про іноагентів у Грузії: в ЄС пригрозили "зачинити двері" для країни, якщо влада продовжить таку політику
12:42
Саміт ЄС, Жозеп Боррель
Боррель заявив, що Україна може отримати 2,5 млрд євро прибутків від активів РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV