Що обговорили в перший день чергового форуму експертної мережі міжнародної Кримської платформи

Про це повідомив кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

Сьогодні, 24 червня, у Києві стартував III Міжнародний форум експертної мережі міжнародної Кримської платформи. Уже розпочалася друга панель, на якій обговорюють подальші можливі санкційні тиски на РФ.

Міжнародний форум почався з виступу постійної представниці при президенті України в АР Крим Таміли Ташевої.

"У цьому році, на рівні урядовому, ми вже зараз працюємо з Міністерством закордонних справ, з Офісом президента, над загальною грандконцепцією цього саміту (Кримської платформи, - ред.). Звісно, що ми будемо включати й те, що стосується реінтеграції, й те, що стосується успіхів у Чорному й Азовському морях, завдячуючи в першу чергу Збройним Силам України. Ми будемо включати питання, які стосуються відповідальності прав людини. Зараз цей проєкт перебуває на затвердженні в Офісі президента, - розповіла Таміла Ташева про майбутній саміт Кримської платформи.

На першій панелі форуму говорили про правосуддя для Криму, яким воно має бути, враховуючи досвід двох років повномасштабного вторгнення РФ, та як не повторити помилки, які були від 2014 року.

Фото: Дмитро Дідора

Прокурор АР Крим і міста Севастополь Ігор Поночовний розповів, що на сьогодні у Криму розслідують понад три тисячі кримінальних справ, пов'язаних як із колабораціонізмом, так і з воєнними злочинами військових РФ у тимчасово окупованому Криму.

"Загалом ми розслідуємо близько 3500 злочинів. Це, якщо ми говоримо про воєнні злочини, про злочини проти основ національної безпеки - ті категорії, якими ми найбільше займаємося. Якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення, воно особливо не вплинуло на ті категорії злочинів, які вчиняють окупанти. Це порушення права на справедливий судовий процес, незаконний призов до збройних сил держави-окупанта, привласнення власності. Тобто картина злочинів не змінюється", - зазначив він.

Фото: Дмитро Дідора

На важливості Міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи наголосив голова меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров.

"Експерти - найпомітніша, найпотужніша частина українського суспільства, яка допомагає владі, і за певних обставин влада може спиратися на цю категорію, на цю частину українського громадського суспільства. Для того, щоб вирішувати питання задля українських інтересів", - зауважив Чубаров.

Довідково. Про Крим і деокупацію. У столиці 24-25 червня відбувається Третій міжнародний форум експертної мережі Кримської платформи. Упродовж двох днів експертна мережа обговорить проблеми, присвячені викликам національного рівня та проблематиці захисту прав корінних народів, а також виклики щодо підтримки Криму на міжнародному рівні. У висновку українські експерти підготують рекомендації до майбутнього урядового та парламентського саміту Кримської платформи. У цьому їм допоможуть міжнародні колеги та представники країн учасниць саміту.