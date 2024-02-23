Щоб обговорити допомогу Україні: Макрон збере лідерів Європи

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, який також був запрошений до Франції, передає Bloomberg.

"Президент Макрон запросив низку європейських лідерів доволі ситуативно, щоб поспілкуватися про нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн", – сказав він.

Видання нагадало, що тиск на Європу зростає, оскільки російське вторгнення триває вже третій рік, а через нестачу боєприпасів Сили оборони дедалі більше відчувають проблеми.