Щоб обговорити допомогу Україні: Макрон збере лідерів Європи
Президент Франції Емманюель Макрон запросив лідерів країн Європи наступного тижня до Парижу, щоб обговорити пропозиції щодо допомоги Україні
Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, який також був запрошений до Франції, передає Bloomberg.
"Президент Макрон запросив низку європейських лідерів доволі ситуативно, щоб поспілкуватися про нові пропозиції та рішення для України. Крім Польщі, запрошені лідери багатьох країн", – сказав він.
Видання нагадало, що тиск на Європу зростає, оскільки російське вторгнення триває вже третій рік, а через нестачу боєприпасів Сили оборони дедалі більше відчувають проблеми.
- Нагадаємо, 1 лютого всі 27 держав Європейського Союзу погодили надання Україні 50 млрд євро допомоги. Київ також розраховує отримати перший транш із цього пакету вже в березні.
- 22 лютого профільні комітети Європарламенту підтримали рішення щодо Ukraine Facility, багаторічної програми фінансової допомоги для України на 50 млрд євро
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