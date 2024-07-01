"Щоб окупант втрачав більше логістики й техніки": Зеленський анонсував "принципові рішення" для фронту
Президент України Володимир Зеленський обговорив з військовим командуванням ЗСУ "деякі наші кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше логістики, техніки та надій розширити війну"
Про це він повідомив у вечірньому зверненні.
За словами президента, він вранці вислухав доповіді головкома ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генштабу Анатолія Баргилевича про ключові фронтові напрямки, зокрема Покровський, й інші на Донеччині, та Харківщині.
"Також обговорили деякі наші принципові рішення – кроки, які готуємо, щоб окупант втрачав більше своєї логістики, більше техніки, більше своїх надій розширити війну. Для Росії все це повинно закінчитися програшем, і тільки так програє сама ідея війни проти України. Ми робимо все для цього і зброєю, і дипломатією. Відповідні процеси йдуть пліч-о-пліч", - розповів Зеленський.
Він подякував усім, "хто проявляє достатню стійкість, достатню рішучість, достатню власну активність, у тому числі зберігаючи мобілізацію світу на нашу підтримку".
"Попри все. Попри будь-які політичні хвилі й зміну настроїв. Усіх у світі ми обʼєднуємо тим, що прагнемо справедливості – і тільки цього – для себе, а отже, для будь-якої нації, яка може так само постраждати від зовнішньої агресії", - резюмував президент України.
- Від початку доби 1 липня на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Росіяни найактивніше тиснуть на Покровському та ще чотирьох напрямках.
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