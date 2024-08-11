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Головна Війна з Росією Школи, вокзали та житлові будинки: британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті

Школи, вокзали та житлові будинки: британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті

Світлана Кравченко
11 серпня, 2024 неділя
14:34
Війна з Росією Бахмут

Розвідка міністерства оборони Великої Британії показала кадри руйнувань у місті Бахмут Донецької області, яке було знищене через вторгнення російських окупантів

Зміст

Про це йдеться у зведенні міноборони Британії.

"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", - наголосили в британському відомстві.

На супутникових зображеннях розвідки Британії зафіксовані серйозні руйнування, у тому числі знищені стадіон, школа та залізничний вокзал у Бахмуті.

  • Навесні 2023 року Бахмут перейшов під контроль російських військ. Місто на 80% зруйноване внаслідок важких боїв.
Теги:
Україна
Донеччина
окупанти
Бахмут
Велика Британiя
Світ про Україну
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