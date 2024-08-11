Школи, вокзали та житлові будинки: британська розвідка показала супутникові знімки руйнувань у Бахмуті

Про це йдеться у зведенні міноборони Британії.

"Під час російського наступу з метою захоплення Бахмута інтенсивні бої та невибірковий обстріл будівель призвели до значних руйнувань по всьому місту. Школи, вокзали та житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура були пошкоджені, а в деяких випадках зруйновані", - наголосили в британському відомстві.

На супутникових зображеннях розвідки Британії зафіксовані серйозні руйнування, у тому числі знищені стадіон, школа та залізничний вокзал у Бахмуті.