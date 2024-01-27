Шольц у лютому відвідає США для обговорення додаткової підтримки України, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела.

Співрозмовники видання зазначили, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого.

Як йдеться в публікації, сторони планують зустріч на тлі того, що екстрений запит адміністрації президента США на виділення 61 мільярда доларів застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

Водночас наступного тижня Євросоюз проводить спеціальний саміт, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро.