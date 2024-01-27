Шольц у лютому відвідає США для обговорення додаткової підтримки України, - Bloomberg
Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Вашингтон у першій половині лютого, де зустрінеться з президентом США Джо Байденом на тлі прагнень лідерів обох країн забезпечити додаткову підтримку Україні
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на два поінформовані джерела.
Співрозмовники видання зазначили, що двостороння зустріч Шольца і Байдена планується в Білому домі протягом другого тижня лютого.
Як йдеться в публікації, сторони планують зустріч на тлі того, що екстрений запит адміністрації президента США на виділення 61 мільярда доларів застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.
Водночас наступного тижня Євросоюз проводить спеціальний саміт, щоб домовитися про додатковий пакет підтримки Києва в розмірі 50 мільярдів євро.
- Раніше Шольц закликав європейські країни збільшити обсяги поставок озброєнь Україні, побоюючись, що допомога з боку США може припинитися. Перед цим повідомляли, що канцлер Німеччини хоче скористатись самітом ЄС 1 лютого, аби закликати партнерів до відправлення Україні більшої кількості зброї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.67 Купівля 37.67Продаж 38.3
- EUR Купівля 40.9Продаж 41.92
- Актуальне
- Важливе