Шольц закликав європейців значно розширити підтримку України

Про це Олаф Шольц сказав в інтерв'ю тижневику Die Zeit.

"Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті. Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі", – сказав німецький канцлер.

Шольц також відзначив, що він "досить роздратований" тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля. За словами канцлера, німці роблять більше, ніж всі інші країни ЄС.

"Було б не дуже добре, якби Німеччина, якщо США перестануть підтримувати Україну, стала найбільшим прихильником України", – йдеться у заяві Олафа Шольца.