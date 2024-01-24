Шольц закликав європейців значно розширити підтримку України
У середу, 24 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав європейських партнерів збільшити обсяги постачання озброєнь Україні
Про це Олаф Шольц сказав в інтерв'ю тижневику Die Zeit.
"Європа повинна робити більше для підтримки України у її захисті. Внески, які європейські країни виділили на 2024 рік, поки що недостатньо великі", – сказав німецький канцлер.
Шольц також відзначив, що він "досить роздратований" тим, що Німеччину постійно критикують за недостатні зусилля. За словами канцлера, німці роблять більше, ніж всі інші країни ЄС.
"Було б не дуже добре, якби Німеччина, якщо США перестануть підтримувати Україну, стала найбільшим прихильником України", – йдеться у заяві Олафа Шольца.
- Німеччина, Франція, США та ще понад 20 країн у четвер, 18 січня, створили в Парижі артилерійську коаліцію для надання допомоги Україні у відбитті російської агресії.
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