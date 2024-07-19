Шольц відкинув заклик Зеленського до союзників збивати російські цілі над Україною

Про це повідомляє німецька агенція dpa, передає DW .

Заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ, пише агенція.

Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи згоден він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".