Шольц відкинув заклик Зеленського до союзників збивати російські цілі над Україною
Після саміту Європейської політичної спільноти у Британії канцлер Німеччини Олаф Шольц відкинув заклик президента України Володимира Зеленського до західних союзників збивати російські ракети та безпілотники над українською територією
Про це повідомляє німецька агенція dpa, передає DW .
Заперечення Шольца стосувалися і прохання Зеленського зняти обмеження на використання західної зброї для ударів по цілях на території РФ, пише агенція.
Відповідаючи на пресконференції на запитання про те, чи згоден він з іншими країнами НАТО щодо цих закликів Зеленського, Шольц сказав: "Я бачу такий консенсус, що про такі кроки не може бути й мови, і США також дуже чітко висловилися щодо цього".
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає ідею Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще перебувають в повітряному просторі України.
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