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Сікорський заявив, що Польща розглядає пропозицію Києва збивати російські ракети над Україною

13 липня, 2024 субота
09:15
Новини Радослав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає ідею Києва збивати російські ракети, що прямують у бік території Польщі, поки вони ще перебувають в повітряному просторі України

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Про це пише BBC.

За словами голови МЗС Польщі, ця пропозиція була включена до угоди про спільну оборону між двома країнами, підписаної під час візиту президента Володимира Зеленського до Варшави на початку цього тижня.

"На даному етапі це ідея. У нашій угоді сказано, що ми дослідимо цю ідею", - заявив Сікорський.

Він також нагадав про випадки, як деякі російські ракети, випущені з району Санкт-Петербурга по українських цілях поблизу міста Львів на заході України, неподалік від польського кордону, перетнули Білорусь і увійшли в повітряний простір Польщі приблизно на 40 секунд, перш ніж повернутись до своїх цілей назад в Україну.

Сікорський визнав, що такий короткий проміжок дав Варшаві мало часу для реакції. Однак пропозиція теоретично охоплює будь-яку ракету, яка прямує через захід України в напрямку Польщі.

"Наша дилема полягає в наступному. Якщо ми збиваємо їх лише тоді, коли вони входять у наш повітряний простір, уламки становлять загрозу нашим громадянам", - сказав Сікорський.

Він зауважив, що українці не проти, якщо Польща збивала б ракети над їхньою територією. На думку польського міністра, це можна вважати "самозахистом", але наразі це лише ідея, яка вивчається.

До того ж Сікорський згадав, що у грудні 2022 року російська ракета впала біля його будинку в Бидгощі приблизно за 500 км від білоруського кордону, не завдавши нікому шкоди. А місяцем раніше двоє громадян Польщі загинули через падіння уламків, коли Україна збила російську ракету біля польського кордону.

  • Напередодні Сікорський повідомляв, що росіяни можуть тримати у Калінінградській області, що межує з Польщею, близько 100 тактичних ядерних боєголовок.
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