Штрафують батьків або арештовують: в окупованому Криму з 2014 року щонайменше 28 неповнолітніх зазнали переслідувань росіянами

Про це інформує Кримськотатарський Ресурсний Центр.

"За період окупації Криму ми зафіксували щонайменше 28 випадків переслідування неповнолітніх. Як правило, підлітків переслідують в адміністративному порядку і застосовують наступні види покарань – штрафують батьків або надають декілька діб арешту", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що ця цифра не є остаточною і кількість переслідуваних окупантами дітей може бути більшою. Політика росіян та їхні дії, на думку Центру, є незаконними, політично вмотивованими та злочинними.

"Ця політика окупантів спрямована на залякування дітей з метою подавити будь-які спроби висловити власну думку та висловити протест, а також схилити їх на свій бік. Такі випадки позначаться на дитячій психіці, залишаться у пам’яті на довгий час та вплинуть на подальше життя дітей", - вказали в Центрі.

У Центрі наголосили, що такі дії росіян є відступом від Конвенції ООН про права дитини, оскільки нею передбачено, що на державу, в межах юрисдикції якої перебуває дитина, покладається відповідальність захищати права дитини без будь-якої дискримінації незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження. Також окупанти порушують норми міжнародного гуманітарного права, яким заборонено застосовувати законодавство країни-окупанта на окупованих територіях.

"Кримськотатарський Ресурсний Центр висловлює рішучий протест і вимагає негайного звільнення всіх українських громадян та притягнення до відповідальності тих, хто бере участь в їх переслідуванні", - наголосили в організації.