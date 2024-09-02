Шукають застосунки, через які можна навчатися: росіяни перевіряють сім'ї з дітьми на ТОТ
На тимчасово окупованих регіонах України російські загарбники обшукують сім'ї з дітьми, щоб знайти українські застосунки, через які можна навчатися онлайн
Про це повідомляє "Жовта стрічка".
Так, у Херсонській, Запорізькій, Луганській та Донецькій областях окупанти перевіряють, де і як навчаються діти, телефони батьків, шукають застосунки, через які можна навчатись онлайн.
"У кожному місті і районі є підпільні чати, де люди публікують лінки на онлайн-навчання, різні ресурси, які дають змогу дітям отримувати знання. Росіяни ж тим часом постійно шукають людей, які не отримали російський паспорт, у кого є українська література", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, окупанти перевіряють одяг, взуття, а також нитки жовтого чи синього кольору - за все це людей звинувачують в екстремізмі, шпіонажі, дискредитації армії РФ, виписують штрафи, а подекуди викрадають людей.
- У школах на тимчасово окупованих територіях росіяни провели семінар серед учителів щодо того, як виявляти дітей, які потенційно підтримують Україну.
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