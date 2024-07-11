Швеція приєдналася до української коаліції дронів

Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.

Пол Йонсон зазначив, що безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і відіграють велике значення для України, адже дрони відбивають російські атаки і збирають інформацію на полі бою.

"Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції щодо безпілотників у питаннях закупівлі, постачання та навчання пілотів безпілотників", - сказав міністр.

Читайте також: Півтора мільярда на дрони для України: що таке коаліція дронів, хто туди входить і як вона працює

У Міністерстві також нагадали, що раніше Швеція виділила на підтримку обороноздатності України 28 млн євро. З них 10 млн - на коаліцію дронів.

Окрім Швеції, до також коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія та Естонія. Коаліцію спільно очолюють Латвія та Велика Британія.