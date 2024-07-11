Швеція приєдналася до української коаліції дронів
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон у середу, 10 липня, підписав угоду, згідно з якою країна приєдналася до коаліції дронів для України
Про це повідомляє Міністерство оборони Швеції.
Пол Йонсон зазначив, що безпілотники стали важливою частиною сучасної війни і відіграють велике значення для України, адже дрони відбивають російські атаки і збирають інформацію на полі бою.
"Разом з іншими країнами ми підтримуватимемо Україну в коаліції щодо безпілотників у питаннях закупівлі, постачання та навчання пілотів безпілотників", - сказав міністр.
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У Міністерстві також нагадали, що раніше Швеція виділила на підтримку обороноздатності України 28 млн євро. З них 10 млн - на коаліцію дронів.
Окрім Швеції, до також коаліції входять Австралія, Канада, Данія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Нідерланди, Польща, Велика Британія та Естонія. Коаліцію спільно очолюють Латвія та Велика Британія.
- Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен 10 липня підписав угоду, згідно з якою країна долучається до коаліції дронів для України.
- Також 11 липня стало відомо, що коаліція дронів створила фонд який забезпечить спільні закупівлі для швидкої доставки БПЛА в Україну: у ньому вже понад €45 млн, і очікуються додаткові внески.
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