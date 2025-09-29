Сибіга: Українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ

Про це він сказав у кулуарах Варшавського безпекового форуму, цитує Укрінформ.

Очільник МЗС нагадав, що Київ захищає свою незалежність, згідно з правом самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН.

"І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", – заявив Сибіга.