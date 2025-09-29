Сибіга: Українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що відтепер на російській території не буде безпечного місця і українська зброя дістане будь-які військові обʼєкти у РФ
Про це він сказав у кулуарах Варшавського безпекового форуму, цитує Укрінформ.
Очільник МЗС нагадав, що Київ захищає свою незалежність, згідно з правом самозахисту у відповідності до 51-ї статті статуту ООН.
"І Росія повинна чітко усвідомлювати, що на сьогодні і в майбутньому не буде жодного безпечного для них місця, і що українська зброя й українська армія дістане будь-які військові об’єкти на їхній території. Ми вже довели, що таке міць української зброї", – заявив Сибіга.
- Раніше спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що Дональд Трамп дозволив Україні бити по РФ далекобійною зброєю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.15 Купівля 41.15Продаж 41.63
- EUR Купівля 48.15Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе