Сили оборони дронами знищили цілий артдивізіон РФ на північному фланзі Бахмута, - начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" Нагорний

Про це повідомив начальник штабу артилерії 4-ї бригади "Рубіж" майор національної гвардії Денис Нагорний в етері телеканалу "Еспресо".

"Є певні результати у цьому напрямку. Наприклад, на північному фланзі Бахмута за місяць дронники Сил оборони знищили цілий артилерійський дивізіон РФ. Успіхи є, але від артилерії відмовлятися не можна, це основний засіб підтримки піхоти", - зазначив він.

Снарядний голод на фронті зростає в геометричній прогресії, каже Нагорний.

"Для оборонних дій снарядів вистачає, вони компенсуються спільними діями з ротами ударних безпілотних комплексів. Але для тактичних дій, наступу чи відбиття певних позицій, наприклад для батальйону, цього замало", - зауважив він.

Перевага армії РФ у тому, що вони концентрують дуже велику кількість сил та вогневих засобів, артилерію, авіацію, дрони, міномети на певних відрізках. Завдяки цьому їм вдається іноді вибивати ЗСУ з позицій. Пізніше ці позиції буває важко повернути, розповів Нагорний.

"Основний сенс у тому, щоб знищити піхоту противника до того, як вона наблизиться до переднього краю. Але війна перейшла у стадію, коли з кожним днем кількість артилерійських пострілів з обох сторін зменшується. ВПК навіть такої великої країни, як РФ, не здатний сьогодні випускати ту кількість снарядів, як раніше. Минулого року було близько 30 тис. пострілів зі сторони РФ. Сьогодні виконується приблизно 3-4 тис. пострілів з нашого боку й до 10 тис. пострілів з боку росіян, в загальному", - додав він.