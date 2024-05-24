Сили оборони мають успіхи біля Кремінної: ISW оцінив ситуацію на фронті
Українськ захисники мали невелике просування в районі Кремінної Луганської області. Натомість ворог не полишає намірів захопити Часів Яр
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що українські сили нещодавно незначно просунулися на південь від Кремінної. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що ЗСУ також мають успіх на північ від Білогорівки - на південь від Кремінної.
Водночас Росія проводить штурми на 5 позиціях у Луганській області.
Крім цього, російський ворог просунувся поблизу Часового Яру, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було. Бої тривали на схід від Часів Яру біля Іванівського та на південний схід біля Кліщіївки.
На Харківщині українські війська нещодавно відбили маргінальні території на північ від Харкова під час російських атак у цьому районі. ЗСУ нещодавно трохи просунулися на південний схід від Лук’янців, але росіяни продовжували наземні атаки поблизу Липців.
РФ також продовжила атаки у Вовчанську та його околицях, але підтверджених змін на лінії фронту не було.
- Від початку минулої доби на фронті відбулося 88 бойових зіткнень. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу сягнула 20.
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