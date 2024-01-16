Сили оборони продовжують тримати позиції в Кринках, попри складні умови логістики, - Гуменюк
Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що на лівобережжі Херсонщини є складнощі з логістикою для наших військ, але Сили оборони продовжують утримувати позиції
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"На лівобережжі Херсонщини дійсно є складнощі з логістикою для наших військ. Це обʼєктивна ситуація. В нас є розуміння, що за спинами наших бійців Дніпро й плавні. Там дійсно не так просто створити окопи й вибудувати лінію оборони. Однак Сили оборони продовжують тримати позиції в Кринках, а також працюємо над розширенням плацдарму", - повідомила Гуменюк.
За словами Гуменюк, окупанти втрачають до 50-70% особового складу й техніки після кожного штурму.
"Сьогодні Кринки навряд чи можна назвати населеним пунктом. Однак це наш пункт незламності та облаштування й розширення плацдарму. Ворог за минулу добу наважився лише на один штурм, він був для них (росіян, - ред.) безрезультатним. Окупанти випробовують різні способи для атак на наші позиції. Втім, кожна нова атака завершується для них зменшенням особового складу й техніки на 50-70%", - додала вона.
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