Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії
Сили оборони України у ніч на 13 жовтня вдарили по нафтотерміналу у Феодосії та знищили низку військових об’єктів РФ
Про це повідомляє Генштаб.
Українські Сили оборони продовжують цілеспрямовано нищити військову інфраструктуру противника, послаблюючи його наступальні можливості та воєнно-економічний потенціал.
У ніч на 13 жовтня підтверджено повторне ураження нафтотермінала в тимчасово окупованій Феодосії. Унаслідок удару пошкоджено 16 резервуарів із пальним, що раніше вціліли після попередньої атаки. На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, яка триває досі.
Феодосійський нафтотермінал відіграє ключову роль у забезпеченні російських військ паливом. За оцінками, його ємності могли вміщувати до 193 тисяч кубометрів нафтопродуктів.
Крім того, у ніч на 14 жовтня українські підрозділи завдали нових точкових ударів по ворогу: знищено радіолокаційну станцію П-18 у Красній Поляні (Крим), пункт управління БПЛА в Олешках (Херсонська область) та склад боєприпасів поблизу Макіївки (Донецька область).
- Сили спеціальних операцій та СБУ завдали ударів дронами по нафтовому терміналу у тимчасово окупованій Феодосії та по кількох електростанціях у Криму.
