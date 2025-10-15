Сили оборони України завдали повторного удару по нафтобазі в окупованій Феодосії

Про це повідомляє Генштаб.

Українські Сили оборони продовжують цілеспрямовано нищити військову інфраструктуру противника, послаблюючи його наступальні можливості та воєнно-економічний потенціал.

У ніч на 13 жовтня підтверджено повторне ураження нафтотермінала в тимчасово окупованій Феодосії. Унаслідок удару пошкоджено 16 резервуарів із пальним, що раніше вціліли після попередньої атаки. На території об’єкта спалахнула масштабна пожежа, яка триває досі.

Феодосійський нафтотермінал відіграє ключову роль у забезпеченні російських військ паливом. За оцінками, його ємності могли вміщувати до 193 тисяч кубометрів нафтопродуктів.

Крім того, у ніч на 14 жовтня українські підрозділи завдали нових точкових ударів по ворогу: знищено радіолокаційну станцію П-18 у Красній Поляні (Крим), пункт управління БПЛА в Олешках (Херсонська область) та склад боєприпасів поблизу Макіївки (Донецька область).