Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ

Про це повідомляє Генштаб.

У районі заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Рязанський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств центральної Росії та належить компанії "Роснефть". Його потужності дозволяють переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, а продукція забезпечує пальним військові формування та логістичні ланцюги армії РФ. Часткове виведення заводу з ладу зменшує можливості російських окупантів вести бойові дії.

Також українські ударні безпілотники вразили склад боєприпасів противника поблизу Валуйок у Білгородській області. За даними, ціль знищена, зафіксовано детонації та вибухи.

У Генштабі наголошують, що заходи для стримування збройної агресії РФ проти України тривають.