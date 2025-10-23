Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ

Вікторія Литвин
23 жовтня, 2025 четвер
16:55
Війна з Росією вибух, ракетна атака

У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони завдали удару по стратегічному об’єкту противника — нафтопереробному заводу "Рязанський", який забезпечує діяльність збройних сил РФ

Зміст

Про це повідомляє Генштаб.

У районі заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.

"Рязанський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств центральної Росії та належить компанії "Роснефть". Його потужності дозволяють переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, а продукція забезпечує пальним військові формування та логістичні ланцюги армії РФ. Часткове виведення заводу з ладу зменшує можливості російських окупантів вести бойові дії.

Також українські ударні безпілотники вразили склад боєприпасів противника поблизу Валуйок у Білгородській області. За даними, ціль знищена, зафіксовано детонації та вибухи.

У Генштабі наголошують, що заходи для стримування збройної агресії РФ проти України тривають.

  • 23 жовтня агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.
17:30
Інтерв’ю
бомбосховище, укриття
Як вберегти психічне здоров’я дитини під час війни. Розмова з психологинею Іриною Королець
17:29
У Британії арештували трьох підозрюваних у шпигунстві для РФ
17:04
Партнерський матеріал
Дія, мобільний застосунок “Дія”
Ідентифікація клієнтів небанківських фінансових установ через “Дію”
17:02
ЗСУ, Сили оборони
З початку доби на фронті відбулося 69 боїв, 16 з них – на Покровському напрямку
16:52
видобуток нафти, нафта
Китайські держкомпанії призупинили закупівлю нафти з РФ після американських санкцій проти "Роснафти" і "Лукойла", - Reuters
16:28
Оновлено
Володимир Зеленський
Обговорили посилення ППО й захист енергетики: Зеленський провів зустрічі з Макроном і Туском
16:23
Ексклюзив
санкції проти РФ
Багато шкоди принесе економіці РФ: кореспондентка Еспресо з Брюсселя про 19-й пакет санкцій
16:16
пістолет
Окупанти розстріляли на Донеччині пʼятьох цивільних, які ховалися від обстрілів у підвалі
16:05
Національний банк України
Наслідки енергодефіциту: НБУ погіршив прогноз зростання економіки України
16:02
OPINION
Контрактники тікають, грошей на виплати СВОшникам немає: як Україна б'є по ахіллесовій п'яті Кремля
15:55
дитсадок
В Україні розширять освітній застосунок "Мрія" на дитсадки
15:53
Ексклюзив
Меган Моббс
До миру ми маємо дійти через силу, - донька Кіта Келлога
15:48
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:34
Оновлено
Через удар ворожого БПЛА у Краматорську загинули журналістка телеканалу Freedom Олена Губанова та оператор Євген Кармазін
15:19
Володимир Зеленський
"Є не лише в США": Зеленський заявив, що Київ веде перемовини з країнами Європи щодо далекобійної зброї
14:43
Ексклюзив
винищувачі JAS 39 Gripen
На відміну від F-16, винищувачі Gripen - цільове постачання та виробництво для України, - Мусієнко
14:42
В Україну повернули 1000 тіл, які, за твердженням росіян, належать українським військовим, – Коордштаб
14:06
OPINION
Ціна популізму. Як рішення влади шкодять країні
13:55
ЗАЕС
Запорізька АЕС вийшла з режиму блекауту — енергетики відновили живлення
13:18
Партнерський матеріал
Відзнака за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства
Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
13:17
ЗСУ
Росіяни запустили фейк про "захоплення" мікрорайону Острів у Херсоні: в ЗСУ і ЦПД спростували
12:31
паркування
Рада ухвалила закон про паркомісця для батьків із дітьми до 3 років
12:23
Служба безпеки України
Шпигували на оборонному заводі: на Миколаївщині СБУ затримала "кротів" російського ГРУ
12:19
Партнерський матеріал
Український Жіночий Конгрес-2025
Олена Кондратюк відкрила Український Жіночий Конгрес-2025
12:01
OPINION
"Синдром Віткоффа": недуга чи стиль політики
11:44
Дмитро Медведєв
"Балакучий "миротворець" тепер повноцінно став на стежку війни з Росією": Медведєв розкритикував останні рішення Трампа
11:30
Оновлено
знеструмлення, ситуація в енергосистемі
У 12 регіонах України застосовуються графіки погодинних відключень: ситуація в енергосистемі 23 жовтня
11:08
Ексклюзив
storm shadow
Путін виставляє Трампа в світлі ідіота, президент США починає відповілати в тій же манері, - експерт Жмайло про удари Storm Shadow по РФ
11:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
10:54
Трамп і Зеленський
"Сильний і дуже потрібний сигнал": Зеленський подякував Трампу за нові санкції проти РФ
10:36
Оновлено
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
10:22
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:58
Ексклюзив
Микола Княжицький
"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
