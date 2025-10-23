Сили оборони уразили нафтопереробний завод у Рязані та склад боєприпасів у Білгородській області РФ
У ніч на 23 жовтня 2025 року підрозділи Сил оборони завдали удару по стратегічному об’єкту противника — нафтопереробному заводу "Рязанський", який забезпечує діяльність збройних сил РФ
Про це повідомляє Генштаб.
У районі заводу зафіксовано вибухи та масштабну пожежу.
"Рязанський" є одним із найбільших нафтопереробних підприємств центральної Росії та належить компанії "Роснефть". Його потужності дозволяють переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік, а продукція забезпечує пальним військові формування та логістичні ланцюги армії РФ. Часткове виведення заводу з ладу зменшує можливості російських окупантів вести бойові дії.
Також українські ударні безпілотники вразили склад боєприпасів противника поблизу Валуйок у Білгородській області. За даними, ціль знищена, зафіксовано детонації та вибухи.
У Генштабі наголошують, що заходи для стримування збройної агресії РФ проти України тривають.
- 23 жовтня агенти партизанського руху "Атеш" провели диверсію на стратегічно важливій залізничній ділянці біля населеного пункту Мислець Чуваської Республіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.63 Купівля 41.63Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.3Продаж 48.97
- Актуальне
- Важливе